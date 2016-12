Sénégal: Menace de trouble à l'ordre public lors des fêtes de fin d'année 2016 - Abdoulaye Daouda Diallo interdit les feux d'artifice

Déjà, en 2015, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait pris une décision pareille la veille des fêtes de fin d'année. Seulement, contrairement au risque de trouble à l'ordre publique évoqué en 2016, l'année dernière, la menace terroriste avait motivé l'arrêté d'Abdoulaye Daouda Diallo. En 2015, c'était face aux députés, lors du vote du projet de budget de son département que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait déclaré que «l'usage des feux d'artifices sera réglementé ou interdit...

Pour la deuxième année consécutive, les feux d'artifice seront interdits au Sénégal lors des fêtes de fin d'année. Sur proposition du directeur général de la Police nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a signé un arrêté portant interdiction de feux d'artifice dans tout le Sénégal pour prévenir tout trouble à l'ordre public à compter d'hier, vendredi 23 décembre et ce jusqu'au 21 janvier prochain.

