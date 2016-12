La région de Kaolack va organiser à partir de ce samedi 24 décembre jusqu'au dimanche 25 décembre, la 7ème édition du Festival international des Arts et traditions du Saloum Fint'Art. Cette année, ce festival verra la participation effective de l'ensemble des artistes issus de la région, du continent Africain et de la Diaspora.

Pendant 24 h, ces artistes vont échanger leurs talents sur les podiums du siège de l'Alliance française, au Centre culturel et partout au niveau des sites abritant des spectacles. Outre la volonté du Conseil départemental de Kaolack, principal initiateur du festival, d'aider les jeunes à profiter de l'occasion pour éclore leurs talents, l'idée de promouvoir un tel rendez-vous culturel obéit aussi au besoin de vendre les énormes potentialités culturelles que regorge la région de Kaolack.

Autrement dit, permettre à la région de s'identifier culturellement et faire connaître ses autres facettes culturelles en dehors des 129 pièces dont elle est titulaire et qui sont aujourd'hui en exposition au Musée de l'Institut fondamental de l'Afrique Noire (IFAN). Ainsi pour cette présente édition, ces journées culturelles seront déroulées sous le thème « Arts et Développement durable. Réchauffement Climatique et préservation de l'Environnement ». Histoire pour les organisateurs du festival de joindre l'utile à l'agréable, et permettre aux professionnels des Arts de jouer pleinement leurs rôles dans un sujet qui préoccupe aujourd'hui toute la planète.

Sur le calendrier, cette grande manifestation culturelle annuelle commencera par un carnaval à travers les rues et ruelles de Kaolack, suivi plus tard par la cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le ministre le Culture et la communication Mbagnick Ndiaye. Ces festivités seront aussi suivies par une autre cérémonie de distinction aux illustres fils qui ont marqué l'histoire culturelle de la région de Kaolack.

Il s'agit en effet des Doyens Sathiomby Diop, Saloum Dieng, l'ancien directeur du Centre culturel régional Mor Sadio Niang, et le Tambour Major Sérère Oumar Thiam de la troupe « Diam Bougoum ». Ces honneurs iront aussi à titre posthume à d'autres Illustres disparus comme l'ancienne idole du « Tassou » Fatou Tacko Thioune, et feu Tamsir Ndiaye, ancien directeur artistique de la troupe « Bamba Moss Kham».