Ile Maurice: Dispute conjugale - Elle lance de l'eau bouillante sur son mari

L'épouse s'est rendue à la police le même jour. Elle a passé la nuit en détention policière et a été traduite devant le tribunal de Flacq vendredi 23 décembre. Une charge provisoire de tentative de meurtre a été déposée contre elle. La quinquagénaire n'a pas encore donné sa version des faits. Idem pour son époux. Entre-temps, les éléments du Scene of Crime Office ont saisi le récipient qui contenait de l'eau bouillante.

Les faits se sont produits au domicile du couple, à Flacq, jeudi soir. Selon nos renseignements, le sexagénaire, qui travaille comme gardien, et son épouse ont l'habitude de se disputer. Ce jour-là, le mari est rentré chez lui en état d'ébriété et a commencé à l'injurier. Excédée, la quinquagénaire a proféré des menaces de mort à son encontre. Avant de lui balancer un récipient d'eau chaude.

Il lui faisait sans cesse des reproches. Et cette quinquagénaire en a eu marre. Tant et si bien que, dans un accès de colère, elle a fini par lancer à son époux, âgé de 64 ans, de l'eau bouillante. Et elle l'a laissé agoniser dans la cuisine...

Copyright © 2016 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.