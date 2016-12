Ile Maurice: Fête - Ils travaillent le jour de Noël

Ils ont pour l'habitude de travailler pour la Noël et le nouvel an. Demun Nadim Mohamad, receveur, Steven Baptiste, pompiste, Deeya Bhurtun, vendeuse et le constable Hossen Gokool font partie de ceux dont le travail ne connaît pas de congé public. L'express les a rencontrés...

Demun Nadim Mohamad, receveur

«Alors que tout le monde s'amuse, moi je dois travailler. Mé ki pu fer, bizin travay.» Demun Nadim Mohamad dit se sentir nostalgique en cette période de fête. Toutefois, le receveur ne se plaint pas. «Je ne travaille pas pendant les fêtes tous les ans. Cela arrive chaque quatre à cinq ans», confie-t-il. D'ailleurs, cette année Demun Nadim Mohamad aura plus de chance que ses autres collègues car il célébrera Noël en famille.

Steven Baptiste, pompiste

«Ma famille est habituée maintenant au fait que je travaille pour la Noël.» Tout comme l'an dernier, Steven Baptiste devra, cette année encore, être sur son lieu de travail pour les fêtes. Mais hors de question pour cet employé d'une station-service de la capitale de se lamenter. «Cela fait cinq ans que j'exerce le métier de pompiste et je m'y suis habitué», explique l'habitant de Pointe-aux-Sables. Et même s'il doit être en poste à compter de 7 heures ce 25 décembre, ce père de famille confie qu'il offrira des cadeaux à ses enfants avant de se rendre au travail.

Deeya Bhurtun, vendeuse

Elle ne sait pas encore si elle devra travailler le jour de Noël. Mais une chose est sûre explique Deeya Bhurtun, qui travaille dans un magasin de matelas, il faudra bien que quelqu'un soit présent pour s'occuper des clients. Même si cette habitante de Saint-Pierre est habituée à travailler les jours fériés, elle affirme avoir un pincement au cœur. «J'aurais préféré pouvoir passer les fêtes en compagnie de ma famille, mais parfois on ne peut pas faire autrement», confie-t-elle. De plus, si elle devra travailler ce 25 décembre, elle sera seule au magasin contrairement à l'an dernier où elle était accompagnée de sa collègue.

Hossen Gokool, constable

«En cette période de fêtes, les gens sont plus vulnérables à toutes sortes d'incidents notamment sur les routes et il nous faut donc être plus vigilants.» Hossen Gokool, officier de la Traffic Branch tient à cœur son travail. Il affirme être prêt à toute éventualité lorsqu'il s'agit de son travail, même durant les fêtes. «Lorsqu'on travaille pour le public, on s'habitue à vivre les fêtes différemment», explique le policier. Et la famille dans tout cela ? «Mon épouse est également policière, ce qui fait qu'elle comprend mieux la situation.» Et d'ajouter qu'entre collègues ils peuvent s'arranger pour ne pas travailler durant tous les jours fériés. «Si un collègue est en service le 25 décembre, on peut s'arranger pour qu'il ne travaille pas le jour du nouvel an», explique le constable.