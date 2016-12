Ile Maurice: Vitrines - Quand les guirlandes ne suffisent plus

Il suffit de se balader dans la capitale pour constater qu'aucun commerce n'y échappe. Que ce soit les magasins de vêtements, ceux d'accessoires, les lunetiers ou encore les boutiques de nourriture, guirlandes et boules de Noël sont omniprésentes.

Si pour certains, un père Noël tout de rouge vêtu ou un sapin suffit pour évoquer l'esprit des fêtes, d'autres y mettent le paquet et font appel à des spécialistes du domaine. Révolu le temps où quelques malheureuses guirlandes se battaient en duel sur un fond de coton représentant la neige.

Avant de s'atteler à monter une vitrine, le spécialiste réalise d'abord un moodboard ou quelques photos qui évoquent l'aspect de ce que recherche le magasin. C'est ainsi que certaines boutiques décident d'avoir une décoration chic et épurée, avec des guirlandes blanches, des boules dorées et quelques branches pour un aspect plus luxueux. D'autres décideront de se coller aux traditionnels vert, rouge et blanc. «Le tout est de respecter le thème et l'esprit du magasin et les produits qui s'y trouvent», explique Ronny Charles Yat Kwan, Visual Merchandiser depuis quatre ans et gagnant du prix de la meilleure décoration dans un centre commercial l'année dernière.

À Maurice, il suffit d'arpenter les allées des centres commerciaux pour voir que la plupart des marques locales optent pour les couleurs et font bien attention à se différencier de leurs voisins. Outre les décorations, les vêtements et accessoires disposés dans les vitrines contribuent aussi à l'esprit festif. De ce fait, la majorité des magasins exposent des habits de coloris rouge et blanc. «Même si on peut difficilement varier les coloris, les accessoires peuvent faire la différence», poursuit Ronny Charles Yat Kwan.

«Mignon et attirant»

Effectivement, si une marque a décidé d'user de l'image du «bolom Nwel», le décorateur du voisin optera, lui, pour des rennes. Et d'autres, pour des lutins. Des animaux sont aussi visibles à certains endroits. Le tout, c'est de rester mignon et attirant. Le bois est également de plus en plus visible dans les vitrines. «L'image de la cheminée, et donc du feu de bois, est indissociable des contes de Noël. Ce n'est pas que les objets. Il faut que le tout évoque la fête de manière esthétique», avance un responsable d'une chaîne de magasins.

Ronny Charles Yat Kwan abonde dans le même sens, confirmant que le bois prend de plus en plus de place dans les vitrines. D'ajouter que «cette année, un accessoire qui est visible partout est le bonhomme de neige en bois flexible». Et bien sûr, parmi les décorations en bois, on retrouve les bûches...

Autre tendance qui a fait son apparition en force est l'installation des paquets cadeaux dans les vitrines. Si auparavant le public n'y voyait que des boîtes emballées dans du papier glacé uni, les paquets, cette année, sont beaucoup plus recherchés. Boîtes décoratives, sacs cadeaux, rubans et rouleaux surprise sont très présents.

Ronny Charles Yat Kwan se souvient de la vitrine qui lui a valu le premier prix. «C'était une vitrine interactive où les figurines bougeaient.» Mais une vitrine bien décorée attire-t-elle vraiment plus de clients ? «Évidemment», répond-il sans hésitation. Pour lui, une vitrine attirante donne plus envie au client de jeter un coup d'œil à l'intérieur du magasin. Et la plupart des propriétaires de magasins questionnés acquiescent.

