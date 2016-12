Ile Maurice: Adrien Duval - «Il n'y aura pas de deal 'papa-piti' lorsqu'il faudra succéder à Xavier-Luc Duval... »

Les abus, le passe-droit et les actions visant à mettre en péril la stabilité et la démocratie dans un État de droit. Voilà les vrais adversaires du PMSD.

Nous allons voir maintenant comment les députés et backbenchers qui souhaitent devenir ministres vont se battre. Ils ne vont certainement pas accepter que le ML, qui dispose déjà d'un certain nombre de maroquins ministériels, ait droit à d'autres en raison de son poids sur l'échiquier politique.

Une cohabitation avec le MMM? Pourquoi pas ! Une cohabitation est tout à fait possible, que ce soit avec Paul Bérenger, Shakeel Mohamed, Alan Ganoo et les députés indépendants. Ils vont réaliser l'importance d'avoir une opposition unie qui travaille en étroite collaboration dans l'intérêt du pays.

C'est pourquoi nous avons décidé de claquer la porte tout en disant à nos ex-partenaires de renvoyer ce projet de loi à mars prochain afin d'accorder plus de temps à la société civile, au Bar Council, à la Mauritius Law Society et aux avocats de formuler des propositions.

Nombreux sont ceux qui disent que notre seule ambition, c'est de rester au pouvoir et de tout accepter. Quel parti politique à Maurice peut mettre de côté ses intérêts personnels pour privilégier l'intérêt du pays ? Quel parti politique peut faire des sacrifices pour arriver au pouvoir et quitter ensuite le gouvernement à cause de ses convictions ? Il n'y a que le PMSD qui peut le faire.

Pour revenir à votre question si le PMSD était mal à l'aise au sein du gouvernement, je pense que le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a donné la réponse lui-même. Il a dit qu'il s'est servi du PMSD pour arriver au pouvoir et après cette étape, le programme électoral est passé aux oubliettes. Ils ont choisi de mettre en œuvre un agenda propre à eux. Le Prosecution Commission Bill ne faisait pas partie du manifeste électoral de l'alliance Lepep et n'avait jamais été discuté au moment de l'alliance avec le PMSD. Il ne figure même pas dans le discours-programme.

Rester les bras croisés avec un projet de loi qui allait bouleverser le système judiciaire à Maurice, ça n'est pas la façon de faire du PMSD. Cette précipitation était inadmissible pour nous et on ne pouvait pas laisser cela passer.

Je suis serein car le PMSD a un rôle beaucoup plus important à jouer au niveau de l'Assemblée nationale maintenant. Quand j'étais encore Deputy Speaker, je ne pouvais pas poser des questions. Je vais enfin pouvoir exercer mon rôle de député au sein de l'opposition. Plus de limitation à la parole. Je poserai des questions sur des sujets qui m'intéressent. J'aurai maintenant l'opportunité de défendre les intérêts des Mauriciens.

Copyright © 2016 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.