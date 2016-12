Angola: Inclusion digitale de plus de 3 mille personnes par an

Luanda — Près de 3 mille citoyens dans tout le pays auront accès aux nouvelles technologies annuellement en fonction de la première unité qui permet de transporter la connaissance aux localités lointaines, a informé vendredi à Luanda, le directeur général de l?Institut National de développement de la Société (INFOSI-sicle en portugais), Manuel Homen.

Dans une déclaration faite en marge de la présentation publique du projet « Andando com as TIC », il a dit qu'il s'agissait de deux voitures tout terrain équipées des infrastructures de technologie d'information et communication financées par l'Union Européenne et par l'institut Camões.

Il a fait savoir que les unités mobiles étaient déployées au centre et dans différentes provinces, ayant déjà travaillé à Benguela, Malanje et Cuanza Sul, couvrant le projet de développement et d'inclusion digitale, que les institutions comme Angola digital, Angola on-line ainsi que d'autres projets qui facilitent l'accès.

De son côté, le ministre des télécommunications et Technologies d'information, José Carvalho da Rocha, a reconnu le devoir et l'obligation de promouvoir de plus en plus l'usage des technologies de l'information et communication.

« A l'aide de cet instrument, il est facile de présenter les services jusqu'à la population et le développement de la société », a-t-il dit.

Il s'agit de la IIème phase du projet d'inclusion sociale "Andando" avec les TIC, financé par l'Union Européenne et par l'institut Camões dans le cadre du projet d'appui pour améliorer la qualité et l'approche des services publics aux PALOP et Timor oriental -PASP/PALOP-TL.