Togo: CNO Togo - Bayor Kelani élu président

La coquille restante du CAR sera en congrès extraordinaire électif les 13 et 14 Janvier 2017. Ainsi en a… Plus »

« Je vais faire en sorte qu'il y ait une nouvelle gouvernance. Nous avons l'éthique de sport que les gens ne maîtrisent pas dans ce pays et même dans le bureau sortant, je crois que ça été toujours des batailles. Pour moi aujourd'hui c'est la préoccupation de la jeunesse aujourd'hui, demain et après demain. Je voulais dire par là, beaucoup de choses parce que j'ai une certaine expérience que je voudrais mettre à la disposition de mon pays à travers les jeux, faire en sorte que, comme vous l'aviez dit, ne pas aller à ces jeux à tout hasard. J'ai tissé des alliances avec certains pays et fédérations pour que le Togolais puisse bénéficier de bourses pour aller en formation. C'est ce qui nous a manqué de tout le temps et nous parlons de la carte d'universalité. Nous allons pouvoir qualifier les togolais dans leur différente branches, faire en sorte que le Togo puisse aller à ces jeux où il y'a des techniciens avérés. »

