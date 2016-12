Maroc: Angleterre Cardiff - Marouane Chamakh est poussé vers la sortie

L'Ensemble, l'irakien Omar Zyad, l'Orchestre régional d'Alger de musique andalouse et Abdelmoumen Abderrahim du… Plus »

« Je suis désolé pour Chamakh parce que c'est moi qui l'ai amené ici. En regardant ses vidéos, je pensais que nous avions besoin de l'apport de joueurs nouveaux comme lui », a déclaré Neil Warnock à Wales Online, propos relayés par Maxifoot. Il a par ailleurs ouvert la porte à un départ du Marouane Chamakh et de son coéquiper Kieran Richardson. « Je vais parler avec eux, probablement avant le match du Boxing Day, car il est important d'avoir un bon équilibre dans l'effectif. Je pense qu'ils réalisent que je veux intégrer de nouveaux joueurs et qu'ils pèsent dans notre masse salariale. Alors, il y a des chances que nous les libérions ».

