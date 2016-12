Cameroun: Générosité - Des anciens footballeurs de l'Ouest illuminent un orphelinat pour noël

Les membres de l'Aafso se sont rendus chez Maman Fany pour remettre des dons.L'an deux mille seize et le 23 décembre s'est tenu à l'orphelinat Maman Fany situé à KAMKOP Bafoussam, une cérémonie de remise de don organisée par l'association des anciens footballeurs et sympathisants de l'Ouest-Aafso.

Cette activité rentre dans le cadre des actions d'intérêt publique de cette association localement dirigée par Agha Mezing. Ces sportifs veulent ainsi dont venir en aides aux couches sociales défavorisées. Cette organisation essaye également de satisfaire, à sa manière, des enfants casés dans l'orphelinat de Maman Fany sis à Kamkop Bafoussam et venant de divers horizons (quartiers non lotis, village et villes). Le don était composé de pâtes alimentaires, des rouleaux de papiers hygiéniques, des bouteilles d'eau minérale, des sacs de Riz et autres denrées alimentaires et produits de première nécessité.

Selon Eric Poundé, le secrétaire général de cette organisation, ses membres doivent trouver en eux la détermination et la force nécessaires pour réussir des actions qui soutiennent les familles. « Nous voulons manifester notre solidarité à ces jeunes une nous ont pas vu joué au ballon. Nous n'avons pas été suffisamment encadrés durant notre carrière de footballeur. Mis nous ne sommes pas frustrés. Nous voulons manifester notre amour à ses enfants », soutient Eric Poundé.

La cérémonie s'est déroulée comme suit : après l'accueil et l'installation des invités, du personnel de Maman Fany ainsi que les membres du groupe donateur, un Discours de bienvenue fut prononcé. A la fin de l'allocation le groupe des anciens footballeurs, une remise symbolique de matériel fut faite puis une photographie de famille. Pour Serge Todjom, membré de cette organisation, ce déploiement a été fait grâce à l'engagement de tous les membres de cette organisation. Adamou n'en dit pas moins. L'appui des membres de la diaspora est substantiel et significative et nous comptons maintenir cet élan de solidarité. Nous ferons plusieurs choses pour l'éclosion des talents et l'épanouissement de la jeunesse», conclut-il.