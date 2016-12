Congo-Kinshasa: La CENCO exorcise la crise en RDC - Accord inclusif - 95 % d'avancées, 5 % bloquent !

Toujours pas de fumée blanche aux discussions directes menées par Mgr Marcel Utembi et ses pairs.

Pourtant, après une énième tournée vers les décideurs des parties prenantes et toute une nuit de travail dédiée au fignolage de l'Accord en plénière ainsi qu'en commissions, les espoirs étaient grands de voir ratifier le compromis de dernière chance, le samedi 24 décembre passé. Malheureusement, la cheminée du Centre Interdiocésain reste stérile. Toutefois, selon l'entendement de la CENCO, ce forum en est à ses dernières douleurs d'enfantement. Ce, puisque 95% des matières liées au compromis politique ont été traitées. Seuls, 5% de divergences devraient être élaguées d'ici le vendredi 30, date projetée pour la cérémonie solennelle de la signature. Quelles sont, donc, ces convergences et divergences ? Décryptage.

Le sort du président Kabila et le rôle du lider maximo, Etienne Tshisekedi sont quasiment réglés durant la transition. L'un garde son poste de Chef d'Etat et l'autre devrait chapeauter la Haute Autorité de Transition, structure devant veiller au respect des pertinentes dispositions de l'Accord. Dans cette charge, le sphinx de Limete serait épaulé par Eve Bazaïba. Cet organe est censé regrouper près de 28 individus issus de discussions directes de la CENCO. La période de la transition ne dépasse pas une année. Car, les élections sont, désormais, projetées pour fin 2017 et aucune modification de la Constitution ne doit, absolument, être effectuée surtout pas pour accorder à Joseph Kabila un troisième mandat. Les détenus, prisonniers et exilés politiques ou d'opinions devraient être libérés. Et, pour rendre réalisable la chose, une commission des magistrats est en gestation.

Ce sont-là, en gros, les points sur lesquels une entente est déjà dans la poche. La problématique de la cogestion dans le Gouvernements Central et Provinciaux pose problème. En sus, il y a celle de la restructuration de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Le camp des signataires de l'Accord prêche un remaniement au niveau de la CENI alors que le Rassemblement, lui, voudrait d'une sensible restructuration visant à décapiter la tête de Corneille Nangaa, le numéro un de cette institution. Par ailleurs, pendant que la plateforme chère à Tshisekedi et Katumbi veut la Primature et donc, le strapontin de Badibanga et son Gouvernement, les signataires de l'Accord prônent, plutôt, une incorporation des éléments du Rassemblement et du Front pour le Respect de la Constitution au sein de l'équipe actuelle. La CENCO qui mène ses discussions a mis à pied d'œuvre, en l'absence des évêques, son secrétariat technique en action afin qu'il puisse épousseter les difficultés qui se situeraient encore au niveau des formulations des concepts. D'où, restent-ils confiants que ces divergences seront aplanies, au plus tard, le jeudi 29 décembre.

Dans l'œil du cyclone

Les plus hautes sphères de la scène politique en RDC et ailleurs sont en ébullition suite aux contours et aléas de ce qui se passe au dialogue Inclusif tenu par la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Car, la situation qui prévaut au pays de Lumumba préoccupe bien des consciences au-delà de ses frontières naturelles. Les princes de l'Eglise Catholique qui essaient de conjurer le mauvais sort, jouissent du soutien direct et indirect de quasiment toute la communauté régionale ainsi qu'internationale qui réagissent au pas de course, dès que la machine se bloque, en exerçant une pression politiquement acceptable sur les fossoyeurs occasionnels de ces pourparlers. D'où, les acteurs majeurs au Congo-Kinshasa doivent-ils contribuer à forger la paix et non à brandir des épées. Ils sont dans les viseurs.