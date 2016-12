Tunisie: Ligue I - 12e journée - ESZ - Parfum de revanche

Face à une USBG victorieuse à l'aller, Zarzis entend gagner et raviver la flamme.

Avec l'arrivée de Rached, les résultats de l'ESZ se sont améliorés. Seulement, c'est un peu tard. Le troisième au classement la devance de huit longueurs. Ainsi, logiquement, il n'est plus question de parler de play-off, à Zarzis. Contre le CAB, dimanche dernier, la prestation de l'équipe était juste moyenne. Déconcentrés et épuisés physiquement à cause, vraisemblablement, du rythme de la compétition et des déplacements successifs, les joueurs n'ont pu obtenir que le nul. Ensuite, la formation alignée n'était pas homogène puisque certains frondeurs ont été éloignés, la veille du match. Maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre, les joueurs ont repris les entraînements. Nombreux et variés étaient les exercices physiques et tactiques cette semaine pour être prêts le jour du derby.

Ça s'agite de partout !

Les supporters espérantistes attendaient ce mercato avec impatience. Leur grogne n'a pas cessé depuis un certain temps. Ils ont fait pression sur le bureau directeur plusieurs fois pour obliger le président du club à renforcer l'effectif et à écarter quelques éléments non valables. Le vase a débordé et on est passé à l'acte. En effet, Ben Slimène et Ben Ismaïl sont déjà partis ; ils ne font plus partie de l'effectif de l'ESZ. D'autres sont également en route, comme Mejri, nous dit-on. Les pourparlers entre le gardien Krir, le défenseur Jouini et le CAB avancent. Messaâdi a signé un pré-contrat avec le CSS, moyennant la somme de 100 mille dinars. Cependant, le mandat du joueur n'expire que le 30 juin 2017. Ainsi, l'ESZ pourra le libérer maintenant et elle touchera une partie du montant, ou bien il restera à Zarzis et ne versera aucun sou à l'ESZ, au terme de son mandat. En revanche, un attaquant africain est déjà arrivé, mardi, à Zarzis. Le marché bat ainsi son plein et les joueurs disponibles s'entraînent régulièrement. La rencontre qui les attend alimente toutes les discussions. Le match aller a été remporté par l'USBG par un large score ( 1-3). L'ESZ veut donc prendre sa revanche, à tout prix, pour se réconcilier avec son public.

Formation probable

Khmir-Fall-Bhar-Khénissi-Khosé-Chebli-Atoui-Oueriemmi-Attia-Aounalli-Addala.

Dhaou MAÂTOUG