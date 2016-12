Tunisie: Ligue 1 - 12e journée - CSHL - Ne pas lâcher prise

Dans le derby banlieusard, les Verts aspirent à un succès qui les mettrait presque définitivement à l'abri.

Le derby des banlieusards entre l'ASM et le CSHL est une partie de grande importance pour l'avenir des deux clubs en Ligue 1. Les Marsois, les Hammamlifois et les Béjaois sont les seuls clubs menacés par la relégation d'office en poule B.

«Le match face à l'ASM sera pour nous le match de la saison. Certes, nous passons par une période faste, surtout après avoir arraché le nul face à l'Espérance de Tunis. Nous allons le négocier dans le même état d'esprit que dimanche dernier lorsque nous avons bloqué la manœuvre espérantiste. Mes joueurs ont prouvé qu'avec un tel engagement, ils peuvent aller très loin. Face à l'ASM, la victoire est impérative», souligne l'entraîneur hammamlifois Kamel Zouaghi avant ce match à six points.

C'est dire à quel point les camarades de Bouslimi tiennent à leur invincibilité depuis cinq matches (trois en championnat et deux en Coupe de Tunisie). Kamel Zouaghi a su insuffler à ses joueurs un esprit de vainqueurs, former une ossature solide et, surtout, stabiliser le groupe. Face aux Marsois, ce sera un match décisif qui va permettre d'y voir encore plus clair quant à l'avenir du CSHL.

Zekri, le grand absent

Le CSHL revoit ses ambitions à la hausse. Le staff technique va être obligé de procéder à des réajustements après la suspension de Omar Zekri pour somme d'avertissements. Il sera suppléé par Mahmoud Lahdhibi. Ce dernier a perdu sa place de titulaire depuis quelque temps en raison de son mauvais rendement. Il est déterminé à retrouver sa meilleure forme et d'aider ses coéquipiers à surmonter l'écueil marsois. Il sera associé à Ziadi, et les deux Meskini à l'entrejeu. La défense sera inchangée en dépit des pépins physiques de Ben Rajah et Kanzari. L'axe central sera encore une fois consolidé par Bousnina et Bouslimi.

Quant à l'attaque, elle sera composée d'Izaka et Zoghlami, auteur du but égalisateur face à l'EST. Ce duo a assez d'atouts pour percer la défense marsoise.

Les Sghaïer et Aïssaoui sont fin prêts pour donner un coup de main en cours de jeu.