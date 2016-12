Tunisie: Basket - Barrages play-off et match d'appui pour le bonus - Il y a de l'enjeu !

Le CA et l'ESS cherchent un petit point de bonus et un avantage psychologique. Pour la JSK, l'ASH, le SN et la DSG, c'est le rêve de jouer le play-off.

La compétition locale reprend ses droits cet après-midi avec trois matches à fort enjeu : CA-ESS, comptant pour le match d'appui pour le point de bonus, et JSK-ASH et SN-DSG comptant tous les deux pour les barrages du play-off. De l'enjeu, il y en a dans les trois matches avec plus d'intensité et de difficulté dans les deux dernières rencontres où un quatuor joue pour deux places au play-off.

Prestige et avant-goût...

Les matches de cet après-midi vont se jouer en aller et retour avec la possibilité de jouer un match d'appui. Le premier match est celui opposant le CA à l'ESS. Le match aller se tient à la salle Gorjani entre un CA «blessé» après son échec en coupe d'Afrique des clubs au Caire et une ESS qui a pris beaucoup de temps pour se reposer, mais qui, en même temps, a perdu le rythme de la compétition. Le CA de Kael Venales, le joueur le plus important du cinq clubiste, va-t-il réagir et gagner cette première manche ou est-ce l'ESS, plus sereine et qui a plus de solutions, qui va ramener une victoire? En tout cas, l'équipe de Predrag semble plus à l'aise et mieux nantie en ce moment. En tout cas, pas facile de donner un pronostic. Un point de bonus ne permettra pas de gagner le titre, mais c'est un avantage psychologique acquis contre un favori.

L'importance du premier match

JSK-ASH et SN-DSG sont deux matches différents du premier. C'est un autre enjeu, et un poids énorme pour ces 4 clubs. Il s'agit de passer au play-off. Gagner en aller donnera une option sérieuse pour le vainqueur. La JSK veut confirmer sa première phase honnête contre une ASH qui ne veut plus jouer le play-out et qui veut se rassurer. Pour le SN et la DSG, c'est un match entre deux voisins qui se connaissent bien. Plus que les stratégies du jeu, les détails tels que la réussite et l'adresse individuelle vers la fin du match devraient faire la différence.

Le programme

Gorjani

16h30 : CA-ESSahel (Ksontini-Khalledi-Balti)

Nabeul

16h00 : SN-DSGrombalia (Ben Mahmoud-Langar, Rezgui)

Kairouan

17h00 : JSK-ASHammamet (Ben Ltaïfa-Taboubi-Chakroun)