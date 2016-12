Tunisie: Abandon scolaire - Sensibiliser les parents

Un spot de sensibilisation contre l'abandon scolaire est diffusé, à partir d'hier, sur les chaînes de télévision tunisiennes afin d'attirer l'attention sur l'impératif de lutter contre ce phénomène, a annoncé le ministre de l'Education, Néji Jalloul.

Le ministre s'exprimait, jeudi soir, à la clôture d'une rencontre nationale sur la lutte contre l'abandon scolaire, organisée à Hammamet.

Ce spot s'inscrit dans le cadre de la deuxième campagne de sensibilisation, lancée jeudi, sous le signe «L'école de la seconde chance», et ce, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), a-t-il indiqué.

Déplorant un phénomène «honteux», Jalloul a révélé qu'environ 100 mille élèves abandonnent, annuellement, les bancs de l'école, ce qui nécessite, selon lui, «une mobilisation nationale et sociale pour trouver les solutions adéquates», signalant, à cet égard, que les élèves décrocheurs sont sujets à toutes formes de déviations.

Au cours de l'année scolaire écoulée, environ 15 mille élèves sur un total de 106 mille décrocheurs ont été réinsérés, a indiqué Jalloul, estimant toutefois ce nombre «faible» et «insuffisant», d'où l'urgence de «développer des mesures de lutte contre le décrochage scolaire».

Le programme national «L'école de la seconde chance» a pour objectif de combattre le phénomène de l'abandon scolaire en proposant des cours de rattrapage personnalisés répondant aux besoins des décrocheurs, et un accompagnement des élèves dans des écoles techniques, afin qu'ils reprennent ultérieurement un enseignement classique ou entament une formation professionnelle.

Ce programme sera développé en coordination avec les ministères concernés et avec l'appui de la société civile et du secteur privé, a précisé le ministre.

En vertu de ce programme, un travail sur le terrain sera mené en coordination avec les délégués et les travailleurs sociaux pour toucher le plus grand nombre de décrocheurs, a encore affirmé le ministre de l'Education, ajoutant que les élèves seront accueillis dans des centres spécialisés afin de les écouter et connaître leurs besoins avant de les réintégrer à l'école.

De son côté, Lila Pieters, représentante de l'Unicef en Tunisie, a indiqué que la lutte contre l'abandon scolaire est la responsabilité de tous les Tunisiens.

Elle a, dans ce sens, appelé à développer un dispositif pédagogique spécifique pour les enfants ciblés et à sensibiliser les parents «qui acceptent souvent l'idée de l'abandon scolaire et même l'encouragent».

L'intervention de l'Unicef dans ce programme concerne la mise à disposition de compétences tunisiennes et étrangères, la participation dans des actions de sensibilisation à travers l'élaboration d'études, et la réalisation de spots de sensibilisation et de campagnes de communication, a-t-elle ajouté.