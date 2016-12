Tunisie: Ligue I - 12e journée - OSB - Dos au mur

Les hommes de Tarek Thabet n'ont d'autre choix que celui de vaincre pour conserver un mince espoir d'éviter le purgatoire

Les Olympiens de Sidi Bouzid sont, cette fois, réellement dos au mur. Le match de cet après-midi contre la JSK est effectivement celui de la dernière chance. Un autre faux pas--même un match nul-- leur est formellement interdit et seule la victoire donc pourra donner un petit espoir aux hommes de Tarek Thabet de pouvoir échapper à la relégation d'office. «Le duel à six points avec la JSK est décisif pour nous, confirme l'entraîneur de l'OSB. Ou on gagne et on rejoint notre adversaire au classement avec 8 points avec de fortes chances pour que nous soyons trois à cette dernière place, puisque l'UST effectue un difficile déplacement à Sfax et peut laisser des plumes là-bas. Il n'y a pas donc trente-six solutions pour nous afin ne pas jeter l'éponge avant deux journées de la fin : la victoire et rien que la victoire».

Le mercato d'hiver a ouvert le 19 décembre et les Olympiens n'ont pas perdu leur temps pour faire quelques petits recrutements un peu précipités --c'est vrai, mais ont-ils d'autres alternatives-- pour colmater quelques brèches dans la formation. Ils ont effectué toutes les démarches avec l'ASG et l'UST pour faire revenir au bercail deux de leurs pièces maîtresses de l'inoubliable saison écoulée en Ligue 1 : le milieu de terrain sénégalais, Boubacar Camara, qui n'a pas réussi à trouver sa place dans le onze titulaire de Skander Kasri au «Carrelage», et le joueur polyvalent (arrière gauche et milieu défensif) Abdelkader Dhaou qui n'est pas, lui aussi, parvenu à s'imposer et à s'intégrer dans la stratégie de jeu, et le dispositif tactique de Ahmed Dridi à Tataouine. Il fallait aussi résoudre le problème du gardien de but, puisque ni Hichem Tamzini ni Bassem Skhiri ne sont arrivés à convaincre qu'ils sont le véritable dernier rempart qui peut donner confiance et assurance à une arrière-garde, elle aussi, vulnérable et pas très sécurisante par manque de solidité et d'homogénéité. Le choix s'est fait sur le gardien remplaçant de la «Stadya», Abdelkader Chouaya qui en avait assez de vivre dans l'ombre de Slim Rebaï. Les responsables de l'OSB ont entamé une véritable course contre la montre pour qualifier ce trio avant le coup d'envoi du match de cet après-midi. Sûrs que ça peut attribuer à donner du poids à une formation olympienne pas très riche en éléments de valeur.