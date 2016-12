Tunisie: Journée nationale contre la discrimination raciale - Le Hcdh dresse l'état des lieux

Une tente des droits de l'homme sera dressée à l'avenue Habib- Bourguiba comportant les stands du Hcdh et de la société civile travaillant sur la discrimination raciale : « Mnemty, Ula, Tunisie terre d'asile «, une exposition sur l'abolition de l'esclavage en Tunisie en partenariat avec les Archives nationales de Tunisie, la projection du court métrage « Prestige « de Walid Tayaa, un atelier d'expression pour enfants, un mur de témoignages pour adultes et une session graffiti.

Des conférences seront données au cours de cette journée sur « la discrimination raciale en Tunisie : état des lieux», « les engagements de la Tunisie en tant qu'Etat partie de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale « et « le juge et le vide juridique en matière de lutte contre la discrimination raciale».

Une journée nationale contre la discrimination raciale, organisée par le Haut-Commissariat des nations unies aux droits de l'homme à Tunis (Hcdh) et le ministère des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'homme, se tiendra lundi prochain à Tunis. Cette journée nationale verra la participation d'universitaires, de magistrats, de membres du Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de représentants d'associations concernées par la lutte contre la discrimination raciale.

