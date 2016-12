Tunisie: Ligue I - 12e journée - ASM - Encore un effort !

Bilel Ben Messaoud et ses camarades en sont conscients : la rencontre de cet après-midi est une affaire «d'hommes». Leur avenir en Ligue 1 se jouera, entre autres, aujourd'hui. Bref, encore un petit effort, et le danger de la relégation s'éloignera définitivement.

Cela dit, Youssef Trabelsi, suspendu contre l'OB, retrouvera cet après-midi son rang de titulaire. Jebali et Khalfi seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche. Talla et Ben Messaoud occuperont les postes de pivots. Aouichi évoluera comme milieu relayeur à la place de Nizar Amri. Diakité et Yahia occuperont les couloirs droit et gauche de l'attaque. Enfin, Jaziri sera aligné en pointe.

Pour sortir définitivement du gouffre et s'éloigner davantage de la zone rouge, les Marsois n'ont qu'une seule alternative, gagner. Une deuxième victoire d'affilée leur permettra d'avoir de l'assurance et surtout de profiter de la trêve du championnat pour préparer les deux derniers matches de la première phase dans la sérénité.

Copyright © 2016 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.