Tunisie: Quatrième édition du Salon de l'entrepreneuriat - Un écosystème à développer

La quatrième édition du Salon de l'entrepreneuriat organisé par TPM (Tunisie Place de Marché SA), qui se tiendra les 22 et 23 février 2017 au siège de l'Utica, réunira plus de 7.000 acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat en Tunisie. A l'instar des éditions précédentes, ce Salon vise à vulgariser l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et identifier les porteurs d'idées de projets afin de les mettre en relation directe avec les opérateurs d'accompagnement et financiers, publics et privés.

A travers cet événement, les organisateurs voudraient vulgariser les aspects majeurs de l'entrepreneuriat, une «culture qui doit être implémentée dans l'esprit des Tunisiens depuis l'âge de l'enfance, dans la famille, la cité, l'environnement et l'école. Une culture, car elle suppose que l'entrepreneur doit utiliser les bonnes pratiques dans la gestion et le développement de son entreprise: management, fiscalité, prospérité, pérennité... ».

C'est une opportunité pour les 7.000 entrepreneurs participants pour développer leurs réseaux, partager, s'inspirer des expériences et promouvoir leurs business, trouver des financements grâce à un programme ultra-performant diversifié.

Au programme du Salon, une exposition (tous les secteurs ) avec la participation de 50 représentants des établissements financiers (banques, micro-finances, investisseurs en capital...) , des structures d'accompagnement ou des organismes d'appui, des bailleurs de fonds, des ONG et des associations et bien d'autres acteurs de l'écosystème, l'organisation du concours Startup Tunisia Awards ciblant les porteurs de projets (pré-création) et d'une compétition (Riyeda Academy Challenge) pour les entrepreneurs exerçant une activité (post-création). A l'affiche, également, des workshops techniques et des conférences-débats.