Tunisie: Enfance tunisienne - Est-elle suffisamment protégée et encadrée?

En 2015, les délégués de l'enfance ont reçu plus de 8.000 signalements d'enfants en situation de danger

Le rapport, élaboré par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, nous livre un ensemble d'informations reflétant, plus ou moins, la situation de l'enfance tunisienne.

Des statistiques et des analyses permettent de se faire une idée approximative des différents problèmes et des approches à adopter pour les résoudre. Tous les aspects de la vie sociale, éducative, culturelle, sanitaire sont passés en revue.

En tout cas, ce document s'est attaché à dévoiler la situation de l'enfance et la prolifération de certains phénomènes nuisibles à notre enfance. Il en ressort qu'il existe, toutefois, deux aspects. L'un positif et l'autre qui l'est un peu moins.

Parmi les aspects négatifs, on note la prolifération de la délinquance juvénile, les naissances hors-mariage et la violence subie par les enfants.

Quant aux principaux indices, on peut relever que le nombre des enfants âgés de 0 à 17 ans a atteint 3.195.000 au cours de 2015. Ce qui veut dire qu'ils représentent 28.7% de la population. Le nombre de naissance, pour sa part, a enregistré une hausse en 2015 par rapport à 2010 passant de 204.000 à 226.000.

Dans le domaine de la santé, les indices se sont améliorés tant pour les prestations de santé en faveur de la mère et de l'enfant que pour la santé scolaire. C'est ainsi que les naissances sous surveillance sanitaire ont atteint 98.6‰, tandis que le taux de contrôle de la grossesse avec au moins une consultation médicale a atteint 98 % et le taux de consultation post-naissance a atteint 53.5 %.

La mortalité infantile (garçons) a enregistré un taux de 11.5 pour 1.000 au cours de 2012 et celle des filles 16.3 % au cours de 2014. Pour ce qui est du programme national de vaccination, les chiffres montrent que le taux des enfants de moins de 5 ans concernés est de 95 %. Il est à noter que le taux de couverture, au cours de 2014-2015 était de un médecin pour 8.05 institutions scolaires et un infirmier pour 5.69 institutions d'enseignement. Le nombre de ces institutions s'élève, d'ailleurs, à 11.878 accueillant 2.373.039 élèves.

Encadrement

Le rapport sur l'état de l'enfance établit, notamment, un diagnostic sur le système d'enseignement et relève des disparités significatives entre les régions. S'intéressant au volet préscolaire (qui regroupe les crèches, les jardins d'enfants, les koutebs, l'année préparatoire ainsi que le parcours d'enseignement et de formation dans tous les établissements y compris ceux qui s'adressent aux enfants handicapés), il dresse le bilan de la situation qui prévaut actuellement.

Au niveau des crèches, on en compte 321 en 2015 avec 5.761 enfants, soit 0.9 % du nombre total d'enfants âgés de moins de 3 ans. Les disparités régionales apparaissent, clairement, ici. Alors que le taux national des crèches est de 13 par gouvernorat, on remarque que la majorité de ces institutions se concentrent, principalement, dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous et Monastir. De la sorte, le taux de couverture des crèches n'est que de 5.2 établissements pour 10.000 enfants. Par contre, il est, respectivement, de 15.8, 12.5 et 10.6 à Zaghouan, Ben Arous et Tunis.

C'est le secteur privé qui s'accapare la part du lion dans ce domaine. En d'autres termes, 98.8 % des crèches sont des établissements appartenant à des privés.

S'agissant des jardins d'enfants, leur nombre est de 4.191 pour la saison scolaire 2014-2015 avec, toujours, la prédominance du secteur privé (90.9 %). Le taux de couverture n'a atteint que 7.1 jardins d'enfants pour 1.000 enfants âgés entre 3-5 ans.

Le nombre de koutebs, aujourd'hui, est de 1.355 avec près de 34.960 enfants inscrits. La question se pose au niveau de l'année préparatoire où il s'agit de placer le maximum d'enfants en âge préscolaire. Il existe, pour le moment, 2.082 établissements qui accueillent cette catégorie d'élèves.

Dans le volet éducation, on remarque une évolution notable au niveau du nombre d'écoles et de collèges ainsi qu'une amélioration des taux de scolarisation qui frôle les 100 % pour la frange 6-11 ans.

Dans l'enseignement privé, le nombre des écoles primaires a doublé passant de 109 en 2012 à 263 au cours de 2014-2015.

Enfance menacée

Un intérêt particulier a été porté à l'enfance menacée ainsi qu'aux dispositions à prendre pour la protéger ou lui venir en aide.

C'est ce qui ressort du Rapport de l'Institut national de protection de l'enfance qui mentionne 496 cas. Quant aux délégués pour l'enfance, ils ont reçu au cours de 2015 près de 8.722 signalements (soit 2.7 signalements pour 1.000 enfants). Ce sont les parents qui viennent en premier dans la menace qu'ils font peser sur leurs enfants. Le taux est de 48 ‰. Les enfants victimes de violence ont représenté 14 enfants sur 10.000, et ce, au sein de la famille et à l'école. On compte, également, des cas de naissance hors-mariage entraînant l'assistance à 909 mères.

En général, le Rapport 2015 sur l'état de l'enfance n'a pas omis de parler des aspects positifs et de l'intérêt qu'on accorde aux côtés culturels et de loisirs. Des programmes ciblés ont été réalisés au cours de 2015 au profit de certaines catégories d'enfants pour faciliter leur intégration.