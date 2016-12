Tunisie: Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - Don d'équipements de secours

Selon le président du comité régional du Croissant rouge tunisien à Médenine, Mongi Slim, 1.200 migrants clandestins ont été secourus en mer et 50 corps ont été repêchés au cours de l'année 2015. Les opérations de secours se sont réduites, cette année à 170 personnes, après la mise en place d'un système non gouvernemental d'intervention rapide au port de Zarzis et à Malte.

Il s'agit de quatre PC portables, quatre ordinateurs de bureau et deux imprimantes multifonctions fournis, respectivement, à la Garde maritime, à la Protection civile et aux services de la santé, affirme à l'agence TAP le chef du bureau du HCR pour le Sud, Salah Sobh.

