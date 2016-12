Tunisie: Ligue I - 12e journée - JSK : Garder la main

Les Aghlabides espèrent enchaîner et confirmer l'embellie actuelle

La victoire de la Chabiba face au CSS a redonné la confiance au groupe et aux supporters. C'est dans la sérénité que les camarades de Kalaï ont préparé la rencontre de cet après-midi face à l'OSB. Le staff technique a préféré isoler ses protégés loin de la pression en poursuivant les entraînements à Sousse. Les supporters sont satisfaits du travail du staff technique et ils estiment que le coach a ravivé la flamme depuis son arrivée. Cette confiance a permis aux joueurs de retrouver leurs repères. Le staff technique a cherché plus d'harmonie dans les différents compartiments du jeu, notamment en l'absence de Zaïdi et Bnina touchés au cours des entraînements. Leur reprise est prévue dans quelques semaines.

Pour sa part, Ghannem sera absent pour cause d'avertissement récolté face au CSS. Les protégés de Ridha Jeddi doivent aborder la rencontre de cet après-midi avec la même rage de vaincre. Et le coach aghlabide de souligner : «Après les moments de doute, nous avons repris confiance grâce aux efforts des joueurs. Nous avons cherché à parfaire les automatismes. Certes, la rencontre de cet après-midi est difficile, toutefois, un résultat probant ne pourra que nous motiver pour entamer la trêve du championnat dans la sérénité». Bref, les Aghlabides sont appelés à bien négocier leur match. Ils devront se battre.

Les jeunes rassurent

Malgré leurs courtes apparitions, les jeunes Hleli, Frioui et Jelliti ont fait preuve de consistance. Le staff technique semble confiant vu leurs qualités techniques. L'entraîneur pense que leur intégration doit être progressive. D'autres jeunes talents comme Ghribi, Bouguerra et Chriti seront également incorporés au cours des prochaines journées. Le staff technique estime que ces joueurs sont capables de progresser, notamment en présence de joueurs d'expérience comme Mehadhebi, Kalaï et Ghannem.