Tunisie: Ligue I - 12e journée - ESM : Vite, le play-off !

Aucun relâchement n'est toléré. L'Etoile Sportive de Métlaoui a franchi un palier décisif sur le chemin du play-off suite à son exploit d'El Menzah devant le Club Africain (victoire 2-1), mettant un pied au mini-championnat pour le titre.

Il ne desserre pas pour autant l'étreinte. «Tant que nous n'aurons pas acquis la certitude mathématique de figurer parmi les six animateurs du play-off, il n'est pas question de lâcher quoi que ce soit», martèle l'entraîneur Mohamed Kouki pour lequel la confrontation d'aujourd'hui sent un parfum de derby.

«Oui, comment être insensible lorsqu'on a en face la famille où j'ai grandi et tout appris? A plus forte raison dans la posture très délicate où se trouve aujourd'hui mon ancien club, observe-t-il. Mais le propre d'un entraîneur professionnel consiste à faire fi de ces détails et à chercher les meilleurs résultats possibles avec le club où l'on se trouve et qui vous paie».

Zouaghi et Béjaoui suspendus

Deux absences marquantes chez les «Sang et Or» du Sud-Ouest: le latéral gauche Achraf Zouaghi (3e avertissement) qui sera suppléé par Foued Timoumi, et Oussama Béjaoui, expulsé contre le CA et que relèvera Haythem Mhamedi. Pour sa part, quoique qualifié, la dernière recrue Yassine Salhi, un milieu offensif, ne partira pas titulaire. Tout comme le défenseur central Houssam Slimène, lui aussi engagé pour un an et demi et qui devra cravacher dur pour espérer arracher une place de titulaire. Le staff du président Boujelel Boujelel entend éviter le «parcage» des joueurs et ne prendra plus au mercato actuel que deux ou trois joueurs supplémentaires. En contrepartie, Houssem Lahbibi a vu son contrat résilié mais il n'est pas question de céder les joueurs cadres les plus recherchés par les autres clubs à l'instar de Foued Kheraïfi et Mohamed Ali Ben Hamouda. Car la stabilité et la continuité demeurent la vertu cardinale du projet sportif entrepris ces dernières années à l'ESM.

Quoi qu'il en soit, pour son deuxième déplacement consécutif, l'ESM espère ramener des points qui le rapprocheraient un peu plus du play-off.