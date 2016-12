Algérie: Oran - Ouverture du 4ème salon national d'artisanat "Ensemble pour encourager le produit national"

Oran — Soixante (60) exposants venus de plus de 20 wilayas du pays prennent part samedi à Oran à la quatrième édition du salon national de l'artisanat placée sous le slogan "Ensemble pour encourager le produit national".

Les stands de l'exposition mettent en exergue des produits d'artisanat artistique fabriqués en bois, en osier, en argile, en cuir, ou encore en cuivre et en céramique, ainsi que des bijoux en argent et en corail et d'autres gammes de broderie, de vannerie, d'habit et de gâteaux traditionnels.

Ce rendez-vous constitue une occasion pour les associations, dont le bureau d'Oran de l'Organisation nationale des aveugles et l'association culturelle de la langue des signes des sourds-muets d'exposer des produits des personnes handicapées et de pouvoir les commercialiser. Des produits d'un artisan palestinien résidant en Algérie sont également exposés au salon.

Cette manifestation, dont l'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), vise à faire connaître les potentialités d'artisans dans le domaine artistique, des opportunités d'emploi, en plus de la promotion et de la relance du secteur, a souligné le président de la chambre d'artisanat et des métiers d'Oran (CAM), Ferhat Boukhari.

Des artisans ont estimé que ce salon, qui s'étale jusqu'au 2 janvier prochain, est une occasion pour la promotion et la commercialisation des produits d'artisanat, surtout qu'il coïncide avec les vacances scolaires d'hiver et le jour de l'an.

La nouveauté de cette édition est qu'elle se tienne au centre de l'artisanat à hai Es-sabah (est d'Oran), inauguré courant de cette année, et que le président de la CAM d'Oran qualifie d'acquis pour les artisans pour exposer et vendre leurs produits.

Ce salon est initié par la CAM d'Oran sous le parrainage de la direction du tourisme et de l'artisanat et de la wilaya d'Oran.