Algérie: La Libye doit pouvoir redevenir un "Etat solide" pour jouer pleinement son rôle dans la région (Lamamra)

"Et donc ce qui arrive à la Libye nous touche au plus haut point, et ce qui arrive en Libye est évidement de la responsabilité des Libyens, d'abord et avant tout, mais aussi des ingérences étrangères qui ont considérablement compliqué les données de la situation", a-t-il expliqué.

M. Lamamra, a regretté le fait que "la communauté internationale n'a pas été aux côtés des nouvelles autorités libyennes pour faire en sorte qu'une démarche systématique de reconstitution de l'Etat et d'édification d'institutions solides dans tous les domaines politique et sécuritaires".

"La Libye doit pouvoir redevenir un état solide pour jouer pleinement son rôle dans la région et dans les cadres auxquels nous appartenons ensemble, même dans le contexte de lutte antiterroriste", a expliqué M. Lamamra, dans un entretien à chaîne internationale de la radio nationale, affirmant que c'est "l'Etat libyen, reconstitué, consolidé et doté d'institutions pérennes, qui sera en mesure d'apporter une contribution significative a la lutte contre le terrorisme."

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a soutenu samedi que la Libye doit pouvoir redevenir un "Etat solide" pour jouer pleinement son rôle dans la région et sera en mesure d'apporter une contribution significative à la lutte contre le terrorisme.

