Algérie: Hydrocarbures - Sonatrach investit plus de 9 mds de dollars annuellement dans l'exploration et l'exploitation

Invité à donner plus de précisions sur l'accord signé jeudi dernier avec la compagnie française Total portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de construire un complexe pétrochimique de "taille mondiale", M. Mekmouche a précisé que la décision de construire ce complexe et le choix du partenaire pour sa réalisation, seront connus en 2017 après l'achèvement de l'étude de faisabilité.

RHOURDE NOUSS (ILLIZI)- Sonatrach consacre entre 2015 et 2021 des investissements annuels de plus de 9 milliards de dollars équivalent dans les projets d'exploration et d'exploitation, et représentant 65% des investissements totaux de la compagnie, a indiqué samedi à Rhourde Nouss (Illizi) le vice-président de l'activité exploration et production au sein du groupe, Salah Mekmouche.

