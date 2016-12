Mostaganem — Le cavalier Ali Boughrab du club équestre de Mitidja (Blida) en individuel et l'Association sportive de la Sûreté nationale par équipes ont remporté les trophées de la coupe d'Algérie de saut d'obstacles seniors, qui a pris fin samedi au centre équestre "Tedlaouti Abdelkader" de Sayada (Mostaganem).

Les deuxièmes et troisièmes places en individuel ont été décrochées par les cavaliers Nazim Sofiane du club équestre du Caroubier (Alger) et Izroug Zeghimi Ahmed du club équestre de Bordj El Kiffane (Alger) respectivement.

Par équipes, les clubs hippiques de Zéralda (Alger) et Bordj El Kiffane (Alger) se sont classés 2ème et 3ème.

Le programme de cette compétition ouverte à toutes les catégories et chevaux âgés de six ans et plus, a comporté quatre manches en individuel et par équipes sur des obstacles de 1,10 à 1,25 mètre.

Pour rappel, cette manifestation de trois jours a regroupé 80 cavaliers et cavalières de 16 clubs.

En marge de cette compétition, organisée par l'association "El Fares El Mostaghanemi" en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA) et la direction de la jeunesse et des sports, une exposition dédiée à la sellerie et aux harnais a été organisée.