Algérie: Les réseaux sociaux "un défi" pour les média (expert)

L'étude du chercheur Britannique relève, que les réseaux utilisant les supports visuels sont, aussi, utilisés pour leur particularité faisant qu'ils permettent l'échange et la partage des informations, comme Youtube avec 60 % d'utilisateurs, Instagram avec 41 % et Facebook avec 25 %.

Ce réseau social, a-t-on précisé, qui utilise comme support d'information la vidéo et la photo, a réalisé une augmentation, dans cette région, de 24 % entre 2013 et 2015, alors que Twitter a reculé, durant la même période, de 17 %.

Par ailleurs, il a été constaté l'émergence de nouveaux réseaux sociaux ainsi que le recul d'autres et la conversion d'applications de chat (whatsapp, messenger), qui ont créé de nouvelles habitudes, celles-ci obligeant les producteurs de contenus, notamment les médias, à changer et à proposer des contenus adaptés à chaque plateforme, a insisté l'expert.

