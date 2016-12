Algérie: Ghardaïa - Des classes pédagogiques sur l'architecture et l'environnement Oasien pour les lycéens

Ghardaia — Plus d'une soixantaine de lycéens de la vallée du M'zab (Ghardaia) ont pris part samedi à des classes pédagogiques sur la thématique de "l'architecture et l'environnement Oasien".

Ces classes pédagogiques sur le thème de l'architecture et les cités du M'zab visent à sensibiliser les lycéens sur l'importance de préserver l'architecture de la région comme patrimoine culturel et les initier à comprendre et apprécier l'architecture ancestrale.

Elles sont initiées par l'association "Algéria. Com. Event" de Clermont Ferrand (France), en partenariat avec la fondation Amidoul de Ghardaia et en étroite collaboration avec les différentes institutions étatiques en charge de la préservation du patrimoine architectural du M'zab, classé patrimoine universel en 1982.

Organisée dans le cadre de la tenue de la première édition intitulée "Rencontres architecture-Eaux-Déserts " (RAED) prévue en février prochain à Ghardaia , en présence des autorités locales , ces classes pédagogiques constituent un espace de réflexion sur la conception architecturale traditionnel du M'zab et son adaptation à son écosystème oasien devenu une "leçon d'architecture" pour de nombreux architectes et urbanistes de renoms , a expliqué à l'APS Yamina Khodri, présidente de l'Association "Algeria. Com. Event".

Ces classes d'initiation aux techniques architecturales permettront de développer chez les lycéens la culture urbaine et l'art de vivre ensemble dans une ville, et de les préparer à devenir des citoyens conscients de l'importance de la préservation de leur milieu et de leur cadre de vie, a-t-elle souligné.

Le représentant de la fondation Amidoul , a de son coté, mis en exergue l'importance de ces classes pédagogiques sur l'architecture pour la prise de conscience sur la préservation du patrimoine architectural du M' zab considéré par l'architecte André Ravéreau comme une leçon d' architecture, ainsi que le savoir faire et les techniques ancestrales de construction afin de les transmettre aux générations actuelles et futures.

M. Moussa Amara a expliqué que ces classes proposent une réflexion sur l'Architecture et le milieu oasien, par une approche ludique en cette période de vacances scolaires afin de permettre aux lycéens d'acquérir une culture de leur ville et de porter un regard curieux sur leur environnement bâti par nos aïeux.

Au programme de ces classes, organisées les 24,25 et 26 du mois de décembre courant, figurent diverses activités.

Outre des cours et conférences sur l'architecture du M'zab sous toutes ses facettes, des projections de films sur les travaux de Fernand Pouillon, Le Corbusier et André Ravéreau seront projetés et commentées pour permettre aux lycéens d'apprécier et de comprendre l'architecture du M'zab, selon els organisateurs.

Des visites sur des sites architecturaux, notamment les ksour de Ghardaïa, Béni-Isguen et Tafilelt, les palmeraies et autres mausolées existant dans leurs alentours, sont également programmées pour les lycéens.