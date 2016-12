Algérie: Tennis / Masters 2016 (seniors dames) - Amira Benaïssa sacrée

Alger — La joueuse de tennis algérienne Amira Benaïssa, sociétaire de l'AS Sûreté Nationale (ASSN), a remporté le Masters 2016 en battant Fatima Boukezzi, du GS Pétroliers, par deux sets à zéro, en finale disputée samedi au Tennis Club de Sidi-Fredj (Alger).

Benaïssa était la grande favorite de ce tournoi, en l'absence notamment de la championne d'Afrique 2015 Inès Ibbou, et elle a confirmé les pronostics en dominant assez facilement Boukezzi (6-0, 6-2).

Chez les messieurs, le Masters est encore au stade des demi-finales et pour lesquelles viennent de se qualifier Mohamed Hassan (AS Sûreté Nationale), Yasri Hicham (RC Boumerdès), ainsi que Mohamed Amine Kerroum et Youcef Ghezzal, tous les deux sociétaires du GS Pétroliers.

La première demi-finale opposera Mohamed Hassan à Hicham Yasri, alors que la seconde mettra aux prises les deux sociétaires du GSP, Youcef Ghezzal et Mohamed Amine Kerroum. Les vainqueurs animeront la finale dimanche matin à partir de 10h00.

Ce Masters 2016 devait réunir initialement les 16 meilleurs tennismen qualifiés du Circuit fédéral (8 messieurs et 8 dames), mais l'absence de certains clubs, notamment le NT Skikda, a limité la participation chez les dames à seulement quatre joueuses. Ainsi, contrairement aux messieurs qui comptaient deux poules de quatre tennismen chacune, les quatre dames ont été regroupées dans une poule unique.

Il s'agit d'Amira Benaïssa et d'Amina Hassan, de l'AS Sûreté Nationale, ainsi que de Fatima Boukezzi (GS Pétroliers) et Benhalima Sofia (Hydra AC).

Chez les messieurs, la poule "A" était composée Ghezzal Youcef et Akili Sid-Ali du GS Pétroliers, ainsi que de Mohamed Hassan (AS Sûreté Nationale) et d'Aïssa Khelifa Amine (Haï Salem / Oran).

La poule "B" quant à elle avait regroupé Kerroum Mohamed Amine (GS Pétroliers), Yasri Hicham (RC Boumerdès), Oueddane Ahmed (AS Sûreté Nationale) et Habbouche Fazil (Hydra AC).

La compétition devait débuter initialement le jeudi 22 décembre, mais en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale et ses environs, les organisateurs ont décidé de décaler son coup d'envoi de 24 heures, soit au vendredi 23 décembre.

Les deux tableaux de cette compétition, devant clôturer la saison sportive 2016, sont dirigés par le juge-arbitre Nassim Belazri.