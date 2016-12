Cameroun: Fêtes de fin d'année - Le ministère de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec) contre les dérives et les débordements

A travers l'opération « Fêtes de fin d'année citoyennes et patriotiques » lancée il y a quelques jours à Yaoundé sous la houlette de Mounouna Foutsou le patron de cette administration, l'on entend appeler au respect de la morale publique et aux valeurs fondamentales de la société.

Le 20 décembre dernier, a eu lieu dans la capitale camerounaise, le lancement officiel de la campagne « Fêtes de fin d'année citoyennes et patriotiques », sous le présidium de Mounouna Foutsou le Minjec. L'opération qui court du 17 décembre 2016 au 07 janvier 2017, laisse-t-on entendre, « intervient dans un contexte marqué par une grave atteinte à la morale publique et la déliquescence des valeurs éthiques fondamentales de la société, accentuée durant les fêtes de fin d'année ».

Alarmant constat qui dit-on, a conduit le Minjec à organiser via des comités d'arrondissement d'éducation civique et d'intégration nationale, les médiateurs communautaires et les pairs éducateurs, des caravanes spéciales de sensibilisation des populations. En somme, l'œuvre du Minjec consiste à mettre les uns et les autres en garde contre les dérives et les excès observés pendant les fêtes de fin d'année : les bagarres, les vols, les viols, les agressions, l'insalubrité, la consommation abusive d'alcool et stupéfiants, l'indécence vestimentaire, l'occupation anarchique de la voie publique.

La cérémonie de l'esplanade de la mairie de Yaoundé 4, a aussi donné lieu à la signature de convention de partenariat entre le Minjec et la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps). Sur ce volet, avons-nous appris, il s'agit de la mise en place d'une plateforme de facilitation de l'affiliation à l'Assurance Volontaire des bénéficiaires de divers projets/programmes et appuis dédiés à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes enregistrés à l'Observatoire national de la jeunesse (Onj).

Pour ce qui est des obligations du Minjec, ce dernier, affirme-t-on, s'engage à orienter vers les guichets de la Cnps, les jeunes aussi bien du terroir que de la diaspora, inscrits à l'Onj, et titulaires d'une « carte jeune ». Pour cette convention de trois ans renouvelable par tacite reconduction, Camer.be a appris que pour la 1ère année, le Minjec versera 100% des cotisations, 50% la 2ème année, et 25% pour la dernière.

Quant à la Cnps, celle-ci, est tenue de verser à l'assuré volontaire ou à ses ayants droit, toutes les prestations sociales conformément à la législation en la matière. Accompagner l'Onj dans la production de la carte jeune.

Vivement qu'avec l'opération Fêtes citoyennes et patriotiques, que moins d'accidents, d'actes inciviques, soient répertoriés en ces fêtes de fin de l'an 2016. Et qu'avec la convention Minjec - Cnps, qu'un plus grand nombre de jeunes soient affiliés à l'Assurance volontaire et bénéficient des bienfaits qui s'y rattachent.