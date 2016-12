Guinée: Dinguiraye - Le préfet enfin limogé !

Selon cette série de décrets, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommées à des fonctions ci-après : Préfet de LABE, Saifoulaye Bah, ancien préfet en remplacement du Lieutenant-Colonel Mamadou Lamarana Diallo, muté ; Préfet de DINGUIRAYE, Lieutenant-Colonel Mamadou Lamarana Diallo, précédemment préfet de Labé en remplacement de Mouloukou Souleymane Camara, mis à la disposition du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Dans une série de décrets lus ce vendredi 23 décembre 2016 à la télévision nationale (RTG), le Président Alpha Condé a procédé à la permutation des préfets et à la nomination des secrétaires généraux chargés des collectivités décentralisées Parmi ces décrets figure celui "le plus attendu", il s'agit de celui concernant Mouloukou Souleymane Camara, qui était jusque-là suspendu par son Ministre.

