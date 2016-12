Gambie: Rosso - Deux Gambiens, proches de Yahya Jammeh, arrêtés par la police

Le conducteur du véhicule affirme être un militaire du nom d'Ousseynou Jammeh. Il est né en 1986 et affirme qu'il est en service au niveau de la présidence gambienne. Cependant, il ne détenait par devers lui que sa seule carte militaire. Il n'avait ni sa carte d'identité, encore moins son passeport. Il n'avait pas non plus une autorisation de sortie du territoire. L'autre passager avoue être le président du comité de lutte de la Gambie.

C'est aux environs de dix-sept heures que la police de Rosso Sénégal a mis la main sur deux Gambiens en partance pour la Mauritanie et à bord d'une voiture grise de marque Nissan immatriculée en Gambie. Ils ont été arrêtés aux environs de 19 heures au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

