La sécurité alimentaire est devenue une réalité dans les zones d'intervention du Programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2rs).

Lors de la réunion du Comité de concertation régional du P2rs tenu hier, le chef d'antenne régionale dudit programme à Fatick, Mamadou Camara, a déclaré que, dans le cadre de la valorisation agricole, 2.910 tonnes de riz paddy ont été récoltées cette année sur une superficie de 1.840 hectares dans les zones aménagées et dans les bas-fonds.

Aussi, a-t-il signalé au cours de cette rencontre que, pour l'année 2017, il est prévu la réalisation d'importants aménagements et d'infrastructures, dont le coût va tourner autour de 1,5 milliard FCfa. Il a également indiqué qu'en 2016, le programme a eu à son actif de nombreuses activités, notamment la réalisation de 17 digues anti-sel, des digues de retenue d'eau et la construction de magasins multifonctionnels. Il a annoncé qu'en 2017, ces travaux de réalisation des digues anti-sel, des digues de retenue d'eau et des périmètres vont se poursuivre. Il a ajouté qu'il est prévu la réalisation de fermes aquacoles à Missirah, Fatick et Fimela, d'une usine de fabrique d'aliments de bétail à Fatick, d'un marché à bétail à Mbar. Des digues anti-sel seront construites à Mbouloum et des digues de retenue d'eau à Niankha Aly et à Balol Elimane. Des études et aménagements pour les nouvelles vallées ciblées par les collectivités locales sont déjà en cours, a-t-il assuré. Selon lui, le coût de tous ces travaux va tourner autour de 1,5 milliard de FCfa. Pour la composante B sur la valorisation agricole, a-t-il rappelé, il était prévu d'emblaver 3.000 hectares pour le riz, mais globalement ce sont 2.910 hectares qui ont été emblavés en riz de la vallée et 46 hectares pour la multiplication des semences. Il a, en outre, noté que des problèmes ont été notés au niveau de toutes les spéculations, notamment dans la région de Fatick, mais que « cela sera compensé avec les cultures de contre-saison ». « Car, a-t-il dit, il est envisagé d'emblaver 420 hectares pour le maraîchage qui a un impact certain dans la sécurité alimentaire et l'augmentation des revenus ».

En ce qui concerne les pistes de production pour le désenclavement des localités, il a rappelé que certains travaux ont été entamés dans le cadre du Papil, remplacé par le P2rs. Selon lui, il s'agit notamment de la piste Médina-Djikoye-Baria, longue de 12 kilomètres, dont les travaux sont terminés, la piste Keur Ousseynou Dieng-Keur Samba Guèye dont les travaux se poursuivent, celle de Fayil, devenue praticable, et la piste de Boyar, dont les travaux vont bientôt reprendre.