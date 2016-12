Ancien ambassadeur d'Israël au Sénégal de 2006 à 2011, Gideon Behar, aujourd'hui Envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères d'Israël pour l'Afrique, a estimé que l'ouverture d'une ambassade du Sénégal dans son pays « va ouvrir beaucoup de portes pour l'innovation, la coopération, l'échange commercial et améliorer beaucoup les relations bilatérales entre les deux Etats ».

Gideon Behar s'exprimait au sortir d'une visite de travail de 5 jours dans notre pays et qui entre dans le raffermissement des relations entre Israël et le Sénégal. A ce titre, il a indiqué que « c'est vrai que le Sénégal a nommé un diplomate au Caire comme ambassadeur non résident en Israël. Nous sommes très contents pour cela et nous attendons sa première visite en Israël ». Mais, a-t-il ajouté, « nous pensons qu'une ambassade résidente du Sénégal en Israël va améliorer beaucoup les relations bilatérales et également ouvrir beaucoup de portes pour l'innovation, pour la coopération, pour l'échange commercial ». Pour lui, « il y a un grand potentiel pour l'échange économique entre les deux pays et ce secteur n'est pas bien exploité ».

Au sujet de la lutte contre le terrorisme, il a fait comprendre que son pays a beaucoup d'expérience dans ce domaine. « Nous sommes véritablement prêts à partager tout ce que nous savons, en sécurité, avec l'Afrique, avec le Sénégal. Historiquement, Israël et le Sénégal ont de très bonnes relations », a-t-il insisté. Avant d'ajouter qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin que la coopération agricole instituée sous l'ancien président Wade. « Nous avons vu qu'avec le président Macky Sall, il y a une nouvelle énergie, un nouveau désir pour davantage d'ouverture des relations avec Israël, pour donner plus de dynamisme à nos relations, à notre coopération.

La preuve est la nomination d'un ambassadeur non résident en Israël et nous espérons l'ouverture d'une ambassade en Israël », a-t-il poursuivi. Invité à se prononcer sur la question du pétrole et du gaz, il a demandé à « épargner les revenus qui viennent de ces ressources pour les générations futures et à réfléchir sur la sécurité, sur la protection des installations pour leur exploitation ». Aussi, a-t-il rassuré sur la question israélo-palestinienne, que « la volonté d'Israël, c'est d'arriver à avoir deux Etats pour deux peuples. Nous espérons qu'un jour arrivera où nous établirons cette paix très désirée dans le monde ».