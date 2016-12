Sénégal: Kiné Lam, 42 ans de musique - La diva au Grand théâtre, ce soir

La diva de la musique sénégalaise, Kiné Lam, fête son 42ème anniversaire de carrière musicale, ce soir, au Grand théâtre. Pour marquer l'événement et faire plaisir à ses fans, en cette fin d'année 2016, la cantatrice promet de mettre les petits plats dans les grands en offrant un très beau spectacle.

L'évocation de son nom renvoie à une voix, des rythmes, des couleurs. Le tout, orchestré dans une élégance propre à une diva. Pour marquer son 2ème passage au Grand théâtre, ce soir, la patronne de l'orchestre « Kaggu », Kiné Lam, a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour assurer au grand public qui sera présent de la bonne musique et un beau spectacle à couper le souffle. « Pour ce 42ème anniversaire de présence sur la scène musicale, je réserve avec mon groupe, le Kaggu (bibliothèque en wolof), de belles surprises à mes fans et mélomanes », annonce-t-elle. A l'en croire, de belles prestations, de la belle musique et de l'ambiance seront au rendez-vous de ce grand spectacle de fin d'année. Elle veut que ce moment reste inoubliable pour ses nombreux admirateurs qui feront le déplacement au Grand théâtre. « Vous savez, 42 ans de carrière et de présence sur la scène musicale mérite d'être fêter et nous sommes prêts à donner tout le nécessaire de nous-mêmes. Ce sera également une occasion pour moi de faire découvrir en live, à mes fans, quelques morceaux du nouvel album et de rendre un vibrant hommage au Président directeur général de Tse, Cheikh Amar. D'où l'intitulé en wolof de l'anniversaire, « Délo ndioukeul » », argue-t-elle.

L'annonce des couleurs de cette célébration de son 42ème anniversaire a été également une occasion pour la patronne de l'orchestre « Kaggu » de revenir sur sa longue carrière musicale ponctuée d'un riche répertoire et de plusieurs distinctions. « Aujourd'hui, il est certes beau de fêter mes 42 ans de présence sur la scène musicale sénégalaise, mais il faut reconnaître que le chemin a été très long et parsemé d'embûches », confie-t-elle. D'après la diva Kiné Lam, dans son parcours musical, elle a connu des hauts et des bas, des moments heureux et douloureux à la fois. Toutefois, elle avoue qu'elle a toujours su relever le défi et amorcer un nouveau départ. Son retrait de l'Ensemble lyrique traditionnel de Sorano fut un tremplin qui a d'ailleurs amené l'artiste chanteuse très loin dans ses projets. En effet, cette parenthèse a donné un nouvel envol à sa carrière. En mettant sur pied, en 1989, son orchestre le « Kaggu », Kiné Lam en est devenue une « bibliothèque » au répertoire très riche de par la diversité de ses productions musicales.

« La musique m'a tout donné »

« La musique m'a tout donné. J'ai beaucoup obtenu en chantant. J'ai eu également à faire le tour du monde et à recevoir plusieurs distinctions », fait-elle savoir avec un brin de fierté.

Ses premiers albums intitulés « Mame Bamba », « Cheickh Anta Mbacké » l'ont fait découvrir en tant que chanteuse. Et aujourd'hui, elle en décompte une vingtaine dont les célèbres titres « Dogo » (hommage à son mari), « Sey », « Les lionnes », « Cey Geer », « Beugel », entre autres ». Aussi, souligne-t-elle avoir reçu plusieurs fois le titre de meilleure chanteuse du Sénégal, micro d'or et pas mal de trophées aussi bien à l'étranger (France, Italie, Espagne, Angleterre et les Etats-Unis) qu'au Sénégal. Elle a même été élevée au grade de Chevalier de l'Ordre national du Lion par le président Abdou Diouf. Autant de raisons pour la diva de la musique sénégalaise de devoir une fière chandelle à la musique. Toutefois, il faut reconnaître que tout n'a pas était si glorieux dans sa carrière. L'artiste, Kiné Lam, a eu à braver des épreuves comme tout être dans sa vie. « J'ai connu des moments de torpeur et de douleur.

C'est le cas de la disparition de ma fille, décédée en cours de route alors que je revenais d'une prestation à Banjul (Gambie). Cet incident m'a beaucoup marqué dans ma carrière. A ce fait marquant s'ajoute également la dislocation, à un certain moment, de mon orchestre composé à l'époque de grands talents dont le maestro Cheikh Tidiane Tall », confie-t-elle. Ces incidents n'ont, en aucun cas, entravé sa carrière et encore moins la conduire à abandonner. Au contraire, elle est revenue, de fort belle manière, avec un nouvel orchestre avec qui elle a cheminé tout ce temps et qui fêtera avec elle ses 42 ans de présence sur la scène musicale ce soir.

Dogo, le mari exemplaire

En parlant de son parcours, de ses succès et de ses épreuves, la diva Kiné Lam ne manque jamais l'occasion pour parler et faire l'éloge de son « tendre et compréhensible » époux, Dogo qui n'a jamais cessé de l'épauler dans sa carrière. Elle le qualifie d'un mari exemplaire, qui a su guider ses pas depuis leur mariage à l'âge de 19 ans. « Mon mari a beaucoup contribué dans ma carrière dans la mesure où il fut mon manager. Il a guidé mes pas dans ce métier très complexe. Aujourd'hui, je suis dans ma 38ème année de mariage et tout marche comme sur des roulettes dans mon foyer. Bien qu'il soit actuellement alité, Dogo ne cesse de me soutenir et de formuler toujours des prières pour la réussite de ma carrière musicale », se réjouit-elle.

Agée de 58 ans, la cantatrice à la voix d'or ne compte pas rester dans la musique jusqu'à un certain âge. Mais, informe-t-elle, pour le moment, elle ne peut pas arrêter de chanter et de se produire sur scène car les fans la réclament toujours. Aussi, faudrait-il toujours accompagner les jeunes. « Il sera difficile de nous trouver des remplaçants », laisse-telle entendre. A cette jeune génération de chanteurs, la diva Kiné Lam n'a pas manqué de formuler des conseils. Elle les appelle à un travail talentueux, seul garant de la réussite. « Parmi la vague de nouvelle génération qui chante, il y en a ceux qui sont en train de faire un excellent travail. Je les encourage, car la carrière musicale d'un artiste n'est pas facile. Il faut s'armer de courage et de patience pour arriver à bon chemin », conseille-t-elle. Aussi, elle leur demande de s'inspirer des anciens pour véhiculer des messages éducatifs dans leurs chansons et ainsi assurer la relève.