Congo-Kinshasa: Lubumbashi - L'opposition dénonce l'arrestation «massive» des jeunes à Katuba

Parmi les personnes arrêtées, Me Sonville Mukendi cite les jeunes de l'UDPS, de l'ACO, de FONUS, de l'UNAFEC et autres.

«Ce que nous déplorons c'est la tracasserie et une perquisition brutale. On arrête les gens sans motif valable. Et puis on est en train de monnayer leur libération. Il y a quelques centaines de jeunes arrêtés et nous ne pouvons pas comprendre cela», a-t-il indiqué vendredi à Radio Okapi.

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dans le Grand Katanga dénonce l'arrestation «massive» des jeunes de la commune Katuba à Lubumbashi lors du bouclage organisé par la police et l'armée dans la nuit de mercredi 21 à jeudi 22 décembre.

