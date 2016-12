Ils étaient quarante (40). Les responsables de l'information issus des institutions de la République et des départements ministériels ainsi que des patrons d'entreprises publiques, c'est d'eux qu'il s'agit, ont bénéficié, hier, à l'hôtel IvotelPlateau, d'une session de formation.

Organisé par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp), ce séminaire avait pour thème : « Accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics : Rôle et missions des Responsables de l'Information ». En organisant cette assise, l'objectif visé, par la Caidp, était d'amener ces derniers à mieux appréhender la loi N° 2013-867 du 23 décembre 2014 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Par les différentes communications au menu, ils ont également saisi le rôle qu'est le leur dans l'application des dispositions pertinentes de cette loi.

« C'est essentiellement sur vous que repose le succès de cette opération», a dit M. Kébé Yacouba, Président de la Caidp aux participants, avant d'ajouter : « La problématique de l'accès à l'information d'intérêt public fait de plus en plus l'objet de débats au sein des sociétés qui aspirent à la démocratie. Dans nos pays d'administration forte, rigide et souvent inaccessible, le culte du secret et la tendance à vouloir tout cacher rendent difficile l'exercice de cette légitime aspiration à la transparence». C'est donc, pour corriger cet état de fait et surtout se mettre au diapason des pays de grande démocratie que la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion d'Alassane Ouattara, a cru bon de reconnaître le droit du citoyen.

« En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce droit fondamental est reconnu par la loi n°2016 du 08 novembre 2016 portant constitution de la 3ème République, laquelle, en son article 18, stipule que " les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics" », a souligné l'ancien président du Conseil de gestion du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp). L'occasion de cet atelier était belle, pour lui, de faire le bilan des neuf séminaires et ateliers organisés par la Caidp au profit de 300 journalistes, éditeurs de presse et des membres de la société civile. A noter, avec l'adoption de cette loi portant création et fonctionnement de la Caidp, la Côte d'Ivoire figure parmi les 18 pays africains qui ont inscrit ce droit dans leur Constitution.