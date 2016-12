Cote d'Ivoire: Construction du stade olympique d'Ebimpé - Il n'y aura pas d'augmentation d'électricité

« La situation du secteur énergétique ivoirien n'est pas catastrophique », a-t-il fait savoir. Pourtant, lors d'une conférence de presse au mois d'octobre 2016, Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, avait indiqué que la Côte d'Ivoire a besoin d'augmenter ses tarifs en 2017 pour rendre le secteur de l'électricité de la Côte d'Ivoire « plus viable ». Avec cette nouvelle décision, il est clair que le gouvernement ivoirien ne veut plus se mettre à dos les populations en faisant face à une autre crise dans le secteur de l'électricité.

Recevant le rapport de la mission d'immersion des présidents d'associations de consommateurs et des journalistes, en octobre dernier, dans cinq pays de la sous-région mercredi à son cabinet au Plateau, le ministre du Pétrole et de l'Energie, Adama Toungara, s'est voulu rassurant sur le sujet. «Il n'y aura pas d'augmentation d'électricité, les mois à venir. Il n'y aura ni augmentation de tarifs ni de taxes », a-t-il ajouté. Selon le premier responsable du secteur énergétique, cette question n'est pas à l'ordre du jour, car pour lui, il n'y a pas urgence en la demeure.

Copyright © 2016 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.