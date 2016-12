Cote d'Ivoire: Trésor public - Le DG Assahoré Jacques aux comptables - Chacun de vous aura un objectif à atteindre

Ce qui signifie que les comptables se sont fatigués pour rien », leur at-il expliqué. Insistant sur le fait que, quand les comptes définitifs ne peuvent émarger, cela veut dire qu'il n'existe pas de compte budgétaire. Le Dg du Trésor a mis l'accent sur la production du tope avant le 10 du mois de chaque trimestre. Ainsi, le travail des comptables est valorisé. Assahoré Jacques a aussi fait une mise en garde aux agents véreux et à tout comptable qui posera des actes délictueux. Ils répondront devant la justice, a-t-il prévenu. Les comptables ont salué la présence effective de leur patron à cette rencontre d'échanges et de partage d'expérience. Avant de promettre qu'ils mettront tout en œuvre pour être à la hauteur de la tâche à eux confiée.

Ce sont notamment la modernisation des outils de gestion, la mise en place d'un dispositif de collecte par la mise en place d'un système de contraventions et les recettes fiscales. « Après ma nomination, a-il déclaré, j'ai fait la promesse de rendre l'administration du Trésor public performante et de mettre à la disposition des autorités des outils fiables ». Pour lui, si la balance tenue par des comptables n'est pas fiable, le tope n'existera pas. « Or si n'y a pas de tope, rien n'est fiable au Fonds monétaire international (FMI).

Les échanges ont eu lieu à la Paierie du Trésor dans la salle Sery Gnoléba. Situant les enjeux de cette rencontre, la première depuis sa prise de fonction, le Dg du Trésor a dit aux comptables venus de toutes agences du territoire national qu'il entend mettre en place un système d'évaluation qui permettra à chacun d'eux d'avoir un objectif à atteindre. « On va mettre en place un système d'évaluation. Cela veut dire que chacun de vous aura un objectif à atteindre » les a-t-il prévenus. Ajoutant que celui ne l'atteindra pas, n'aura pas la même appré- ciation que l'autre. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Assahoré Jacques, a ensuite défini trois de ses axes majeurs de travail.

