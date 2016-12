Cote d'Ivoire: Construction du stade olympique d'Ebimpé - Les travaux lancés hier par le premier ministre Kablan Duncan

Le stade olympique d'Ebimpé, un village situé dans la commune d'Anyama, va enfin sortir de terre. Les travaux de construction de ce complexe sportif ultramoderne ont été lancés, hier, en fin de matinée par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan en présence du monde sportif et de nombreux membres du gouvernement.

Le chantier va durer 34 mois. Le chef du gouvernement s'est réjoui de voir le projet prendre forme avec le démarrage des travaux. Il a rappelé que c'est depuis 1974 que l'Etat de Côte d'Ivoire nourrit l'ambition de doter la Côte d'Ivoire d'un stade digne de son prestige à Ebimpé. Il a rendu hommage au Président de la République Alassane Ouattara pour son engagement personnel à doter le pays d'infrastructures sportives modernes. « La construction de ce stade est la matérialisation de la volonté et de l'engagement du chef de l'Etat à faire de la Côte d'Ivoire une grande nation de sport », a ajouté M. Kablan Duncan. Selon lui, la construction de ce stade va créer 1500 emplois directs. « Le coût global de l'ouvrage est de 67,5milliards de FCFA.

Il est entièrement financé par le gouvernement chinois», a révélé Daniel Kablan Duncan, soulignant que la partie ivoirienne a rempli sa part (du contrat) en faisant le terrassement, l'électrification et l'approvisionnement en eau du site. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, Amichia François le démarrage des travaux du stade est la célébration de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. «Ce stade est le projet phare qui témoigne de l'excellence de cette coopération », a-t-il déclaré. Toutefois, Amichia François a regretté le manque d'infrastructures adéquates en Côte d'Ivoire et souligné la nécessité pour le pays de se doter de stades modernes pour la Can 2021 dont la Côte d' Ivoire est le pays organisateur.

«Les négociations concernant les purges coutumières ont abouti avec les différents proprié- taires terriens», a annoncé le ministre Amichia. Au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire, il a exprimé sa gratitude à ces derniers pour avoir accepté de céder leurs terres pour la construction de ce stade. « Les travaux de construction constituent un catalyseur pour la mise en œuvre de 287 hectares pour la réalisation d'infrastructures connexes. Le projet à terme va contribuer au désenclavement des villages riverains. Ce qui apportera une plus-value aux terrains avoisinants », a noté le ministre Amichia. Quant à Mme Qian Lixia, la chargée d'affaires de l'Ambassade de Chine, elle a estimé que la construction de ce stade témoigne des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. « L'entreprise qui construit le complexe fait partie des meilleures de son pays », a-t-elle précisé, avant de souhaiter la consolidation des relations entre les deux pays. Le coup d'envoi et la finale de la Can 2021 se disputeront au stade olympique d'Ebimpé.