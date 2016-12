Togo: FONDAVO au chevet des orphelins

Afin de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière, le Togo et le Burkina-Faso ont… Plus »

« Je remercie le FONDAVO pour ce qu'il nous a fait ce matin. Que le seigneur le bénisse et qu'il lui donne la santé. Ce cadeau va nous permettre de fêter et d'être content pendant toute la période des fêtes », s'est réjoui Juliette Dégo, une bénéficiaire.

Au nombre de 200, ces orphelins ont reçu des kits contenant des jouets, des biscuits et des yaourts. Cet évènement est initié par le Fonds d'Aide aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) en collaboration avec l'église de la transfiguration et l'École Supérieur des Affaires (ESA) pour donner la joie dans la vie des orphelins.

