Nigeria: Boko Haram aurait été chassé d'une de ses dernières bases

Mais comme l'accès à cette région du nord-est est très strictement contrôlé par l'armée, il est impossible de vérifier les informations. Et il est déjà arrivé par le passé que l'armée nigériane fasse des annonces un peu précipitées. Elle a par exemple affirmé plusieurs fois avoir tué le chef de Boko Haram, mais ce dernier a démenti à chaque fois et est toujours en vie.

Aujourd'hui, le chef de l'Etat nigérian se montre très satisfait. Il assure que les terroristes sont en fuite et n'ont plus de zone de repli. Muhammadu Buhari encourage d'ailleurs les soldats à les poursuivre pour qu'ils soient traduits en justice.

Ce n'est pas la première fois que le Nigeria annonce la fin de Boko Haram. Il y a un an, le président affirmait que le groupe terroriste était techniquement vaincu. Les mois qui ont suivi ont montré qu'il était toujours capable d'organiser des attentats et d'attaquer les civils.

