Ile Maurice: Météo - Le soleil au rendez-vous

Avis à ceux qui veulent se rendre à la plage, ce dimanche 25 décembre. Le beau temps devrait être au rendez-vous, si l'on en croit Vandana Gaonjur, prévisionniste à la station météo de Vacoas. Vous pourrez également faire trempette, puisque la mer sera plutôt calme.

Et si le soleil nous gratifiera de sa présence durant la journée, il se peut que dans la soirée, les nuages et la grisaille prennent le relais dans certains endroits. «Il est possible qu'il y ait quelques averses durant la nuit, au niveau du plateau central et dans l'Est», prédit Vandana Gaonjur.

Pour ce qui des températures, elles varieront entre 26° C et 29° C sur le plateau central et entre 30° C et 33° C dans les régions côtières.