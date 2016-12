Ile Maurice: Terre-Rouge - Un jeune de 19 ans kidnappé

C'est à la suite d'une course-poursuite que les hommes de l'inspecteur Deeroocheenee ont appréhendé les deux suspects, dans la région de St-Joseph. Sheik Naas Baustally et Varoonen Ramsamy étaient en compagnie d'un troisième individu, près d'un supermarché, sis à Terre-Rouge. Ils avaient pris la victime en filature et attendaient le moment propice pour passer à l'acte.

Ils ont été arrêtés par la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge, vendredi après-midi. Sheik Naas Baustally, 39 ans, et Varoonen Ramsamy, 25 ans, auraient kidnappé un ado de 19 ans. Ils ont été présentés devant la Bail and Remand Court, le samedi 24 décembre, où une accusation provisoire de séquestration a été retenue contre eux.

