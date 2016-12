Algérie: Hervé Renard présélectionne 26 Lions de l'Atlas

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, a mis fin au suspens en dévoilant jeudi 22 décembre la liste élargie des 26 joueurs retenus pour la CAN, Total, Gabon 2017.

Le retard de l'annonce serait dû à l'embarras de choix devant le parterre très fourni en joueurs de talent et très proches en termes de qualité individuelle. C'est le cas d'Hakim Zayech (Ajax d'Amsterdam) qui a été évincé au profit des autres milieux de terrain, Younes Belhanda et Mbarek Boussoufa (Al Jazira - EAU). Hervé Renard explique que Zayech est du genre qui n'accepte pas de rester sur le banc de touche. Ironie du sort, Belhanda déclare forfait pour la CAN à la suite d'une blessure contractée en Ligue 1. Il devra être supplée soit par Hakim Zayech soit par Omar Kadouri (Naples) qui ne figure pas non plus dans la liste. Hervé Renard a jeté son dévolu sur une sélection jeune et sans expérience en compétitions africaines. Sept joueurs seulement sur les 26 ont déjà participé à une CAN. Par ailleurs, la sélection reste dominée par les joueurs évoluant à l'étranger. Trois seulement sont issus du championnat national : Amine Attouchi, Ismail Haddad (WAC), et Mohamed Nahiri (FUS).

Il s'agit là d'une liste élargie qui sera réduite à 23 joueurs pour le voyage à Oyem où se dérouleront les matches du groupe C. L'annonce en sera faite à la fin du regroupement de dix jours prévu aux Emirats Arabes Unis. Le choix de ce lieu pour la concentration des Lions de l'Atlas a suscité beaucoup d'interrogations, de même que le choix des sparring- partners choisis (Iran, Finlande). Hervé Renard a argumenté en invoquant les « excellentes conditions, le calme et des infrastructures au top ». Pour ce qui est matches amicaux, le coach s'est expliqué : « Si j'ai choisi des équipes hors zone Afrique c'est parce que les équipes africaines qui se retrouveront comme nous aux EAU pourraient être nos adversaires potentiels pendant la CAN. Il ne faut pas donner plus d'indications à nos adversaires ».

Hervé Renard a confié que l'objectif est de passer le premier tour. Un plancher pour lequel il s'est engagé envers la fédération qui avait fait la fine bouche après le nul concédé à la maison par les Marocains face à la Côte d'Ivoire, en match éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Renard compte redonner le sourire aux Lions de l'Atlas qui n'ont plus joué un quart de finale de la CAN depuis 12 ans.

Liste des 26 joueurs sélectionnés

Gardiens : Munir Mohand Mohamedi (Numancia/Espagne), Yassine Bounou (Girona/Espagne), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/Bulgarie).

Défenseurs : Medhi Benatia (Juventus/Italie), Manuel Da Costa (Olympiakos/Grèce), Amine Attouchi (Wydad Casablanca), Hamza Mendyl (Lille/France), Fouad Chafik (Dijon/France), Nabil Dirar (Monaco/France), Mohamed Nahiri (FUS Rabat)

Milieux de terrain : Romain Saïss (Wolverhampton/Angleterre), Youssef Aït Bennasser (Nancy/France), Mounir Obbadi (Lille/France), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Pays-Bas), Fayçal Fajr (La Corogne/Espagne), M'bark Boussoufa (Al Jazira/Émirats Arabes Unis), Oussama Tannane (Saint-Etienne/France), Sofiane Boufal (Southampton/Angleterre), Mehdi Carcela (Grenade/Espagne), Nordin Amrabat (Watford/Angleterre), Ismail Haddad (Wydad Casablanca).

Attaquants : Rachid Alioui (Nîmes/France), Youssef El Arabi (Lekhwiya/Qatar), Khalid Boutaib (Strasbourg/France), Youssef Ennesyri (Malaga/Espagne)