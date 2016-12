Burkina Faso: Une pré-liste de 25 joueurs

Le sélectionneur du Burkina Faso, le Portugais Paulo Duarte, a publié mercredi une pré-liste de 25 joueurs sélectionnés pour la CAN Total, Gabon 2017.

Les cadres des Etalons, notamment les frères Alain et Bertrand Traoré, les attaquants Aristide Bancé, Jonathan Pitroïpa ou encore le milieu et capitaine de l'équipe Charles Kaboré, figurent dans le groupe. Deux nouveaux joueurs ont été appelés: le milieu de terrain Blati Touré et le défenseur central Souleymane Koanda (ASEC Mimosas/CIV).

Les Etalons débuteront le 27 décembre un stage de préparation de douze jours à Marrakech, au Maroc, où ils disputeront deux matches amicaux, contre le Maroc puis le Mali. Ils rejoindront ensuite directement Libreville, leur camp de base, pour une "acclimatation" d'une semaine avant le début de la compétition.

Le Burkina Faso évoluera dans le groupe A avec le Gabon, le Cameroun et la Guinée Bissau. "Notre objectif à cette CAN est de gagner le plus de matches possibles", a affirmé Paulo Duarte.

Finaliste de la CAN-2013 en Afrique du Sud, le Burkina Faso a ensuite sombré lors de l'édition 2015 en Guinée équatoriale, terminant à la dernière place.

La pré-liste des 25 joueurs:

Gardiens: Moussa Germain Sanou (Beauvais/France), Hervé Koffi (ASEC Mimosas/Côte d'Ivoire) Aboubacar Sawadogo (RC Kadiogo)

Défenseurs: Patrick Malo (Smouha/Egypte), Issoufou Dayo (RC Berkane/Maroc), Bakary Koné (Malaga/Espagne), Issouf Paro (Santos/Afrique du Sud), Steeve Yago (Toulouse FC/France), Ernest Congo (IZK Khemisset/Maroc), Yacouba Coulibaly (RC Bobo Dioulasso) Issoumaila Lengani (Happoel Ashkelon/Israël), Souleymane Kouanda (ASEC Mimosas/Côte d'Ivoire)

Milieux de terrain: Charles Kaboré (Krasnodar/Russie), Préjuce Nacoulma (Kayserispor/Turquie), Alain Traoré (Kayserispor/Turquie), Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Cyrille Bayala Sheriff Tiraspol/Moldavie), Bakary Saré

(Moreirense/Portugal), Blati Touré (Omonia Nicosia/Chypre), Adama Guira (Lens/France), Abdoul Razack Traoré (Karabuspor/Turquie), Jonathan Zongo (Almeiria/Espagne)

Attaquants: Jonathan Pitroïpa (Al Nasr/Emirats Arabes Unis), Aristide Bancé (ASEC Mimosas/Côte d'Ivoire), Banou Diawara (Smouha/Egypte)