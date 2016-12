Congo-Kinshasa: Florent Ibenge opte pour 31 présélectionnés

Les treize (13) autres présélectionnés garnissent au mieux, le riche banc de réserves de Florent Ibenge Ikwange avec les deux (2) traditionnels gardiens, Joel Kiassumbua et Nicaise Kudimbana ainsi que trois (3) défenseurs à l'instar de Fabrice N'Sakala, Vital N'Simba et Luyindama Nekadio, en lieu et place compensatoire, sans nul doute, de la blessure Padou Bompunga. Apparaît aussi, en grande première au niveau de ce compartiment, Jordan Ikoko, fraîchement libéré au profit de la RD Congo par la FIFA. Il en est de même de Benik Afobe au niveau de la ligne d'attaque.

A première vue, la présélection de Florent Ibenge Ikwange répond à ses 4 principes directeurs de ses choix, la compétivité, le niveau du championnat auquel participe le joueur, la concurrence au poste et l'intégration associative au groupe. Il s'en dégage également la confiance renouvellée à ses dix-huit (18) principaux cadres notamment Matampi Vumi Ley, Issama Mpeko Djo, Marcel Tisserand, Gabriel Zakuani, Joyce Lomalisa Mutambala, Remy Mulumba, Bope Bokadi Merveille, Chancel Mbemba, Youssuf Mulumbu, Jacques Maghoma, Paul-José Mpoku, Neeskens Kebano, Firmin Mubele Ndombe, Jérémy Bokila, Jordan Botaka, Cédrick Bakambu, Dieumerci Mbokani Bezua et Jonathan Bolingi Mpangi.

