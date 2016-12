Sénégal: Mbour - Un édile souhaite faire éclore des talents artistiques

Présentant sa structure comme "une organisation d'utilité publique", M. Sarr a dit vouloir en faire "un creuset de rencontres entre artistes du nord et du sud". Elle proposera également des programmes d'art, de culture, de formations et de loisirs et des programmes pédagogiques sur les relations internationales.

Selon lui, "l'axe Berlin-Dakar-Ngaparou est une belle expression d'enracinement et d'ouverture de l'art qui est peu connu du grand public et les artistes incompris". Le maire a appelé à la mise ne place de stratégies pouvant aider à remédier à ce constat amer.

Lequel est un centre d'expérimentation artistique et de promotion artisanale et culturelle qui participera au renforcement du brassage culturel entre les peuples, a-t-il relevé.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.