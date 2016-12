Burkina Faso: Enfin, un accord entre le SYNATIC et le gouvernement

Le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) et celui des agents des Impôts ont été reçus en audience, le vendredi 23 décembre 2016, par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Les échanges ont permis de lever les points de blocage dans les négociations entre le SYNATIC et le gouvernement.

Les obstacles à l'aboutissement des négociations entre le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) et le gouvernement ont été levés. C'est ce qu'a affirmé le Secrétaire général (SG) du syndicat, Siriki Dramé, à l'issue d'une audience avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, dans l'après-midi du vendredi 23 décembre 2016. Les points de désaccord concernaient l'augmentation de l'indemnité du code vestimentaire, le passage des Editions Sidwaya et de la Radiodiffusion télévision (RTB) de leur statut d'Etablissements publics de l'Etat (EPE) à sociétés d'Etat et l'instauration d'une indemnité de risque et d'une prime de panier. Siriki Dramé a souligné que le gouvernement a consenti de revoir à la hausse l'indemnité de code vestimentaire. « Elle a été harmonisée, son montant a été revu à la hausse selon les catégories professionnelles, c'est-à-dire que les journalistes et les techniciens ont un montant et le personnel d'appui a aussi le sien», a expliqué M. Dramé.

Concernant le deuxième point, il a fait savoir que le vocabulaire a été harmonisé. Tous sont unanimes désormais qu'il s'agit d'une étude de mise en route des sociétés d'Etat et non d'une étude de faisabilité. L'indemnité de risque et la prime de panier, quant à elles, n'ont pas été accordées. Le SG a précisé qu'une commission tripartite, composée des responsables du SYNATIC, de représentants du gouvernement, et des responsables des Editions Sidwaya et de la RTB, sera mise en place pour l'exécution de ces points d'accord. Pour ce qui est de la reconstitution des carrières, il a confié que certaines situations ont déjà des pistes de solution et que tout sera finalisé avant la signature de l'accord, au cours de cette semaine.

Sauver les acquis

Quels sont les montants retenus pour l'indemnité de code vestimentaire ? « Il serait prématuré pour nous de dévoiler ces montants. Peut-être que le gouvernement est mieux indiqué pour le faire. La semaine prochaine (NDLR : cette semaine) vous serez situés», a répondu Siriki Dramé. Pour lui, après quatre mois de lutte, le résultat est acceptable, même si le syndicat n'a pas obtenu tout ce qu'il a demandé. En tant que syndicat responsable, a-t-il argué, il faut souvent savoir faire une halte, évaluer, sauver les acquis avant de reprendre la lutte si nécessaire. Tout compte fait, il estime que les travailleurs seront fiers des résultats obtenus lorsque le compte-rendu détaillé leur sera fait. Avec le Syndicat national des agents des Impôts et des domaines (SNAID), il était question d'expliquer les différents points de la plateforme revendicative au Premier ministre.

« A la suite de notre préavis de grève de 120 heures que nous avons suspendue la semaine dernière, pour compatir à la douleur des familles endeuillées de l'attaque terroriste de Nassoumbou, le Premier ministre nous a conviés pour échanger autour de la plateforme revendicative. », a déclaré à la presse le secrétaire général du SNAID, Nongo Grégoire Traoré. A l'entendre, le syndicat s'est prêté à cet exercice et les représentants du gouvernement ont dit avoir pris bonne note et promis de réagir d'ici à fin janvier 2017, après une analyse approfondie. Etant donné que c'est la première fois qu'ils rencontrent le Premier ministre, les responsables du SNAID disent croire à sa bonne foi. « Mais si en fin janvier il n'y a rien de concret, nous saurons quelle attitude adopter », a averti le SG du SNAID.

Par ailleurs, les agents des Impôts n'excluent pas de se faire entendre avant cette date s'il y a tentatives de remise en causes des acquis existants comme le Fonds commun et la prime de rendement. Les points de revendication du SNAID concernent, entre autres, la construction de locaux « dignes de ce nom » pour la Direction générale des impôts (DGI), la dotation des agents en ordinateurs, en carburant et en crédits de communication, un plan de carrière clair ainsi que la définition des primes de rendement et des fonds communs dans un statut autonome. Daniel ZONGOdanielzongo62@yahoo.fr